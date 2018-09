Energiewende - Kino in Ellgau am 04.10.2018

Die Bürgerinitiative Megatrasse-VG-Nordendorf lädt alle Interesierten zum aktuellen Energiewendekinofilm "Autark-Leben mit der Energiewende 4" ein:

"Die Energiewende ist ein Projekt des bürgerlichen Selbstbewußtseins. Wer die Erfahrung macht, seine eigene Energie selber produzieren zu können, kommt auch auf die Idee, eigenständig viel mehr Dinge als gedacht selber oder in nachbarschaftlicher Gemeinschaft organisieren zu können. Sei es ein Stück der eigenen Ernährung, sei es mehr Selbstorganisation. Oder billigere Häuser bauen, die überhaupt keine externe Versorgung mehr benötigen. Auch keinen Wasser- oder Abwasseranschluss! Entscheidend ist dabei der Aspekt, dass Dinge wie die Energieversorgung aus der Kommerzialisierung herausgenommen und Geld im Leben eine kleinere Rolle spielt. So zeigt der Film, wie Bürger/innen in ganz vielen Belangen die Dinge selber in die Hand nehmen.Im Anschluß an den Film findet noch eine Diskussion mit Moderator Thomas Link statt.Der Eintritt ist frei.Mehr Info´s zum Film gibt´s hier: