Die "Lechschützen" freuen sich über ihren Sieg

Bei der Siegerehrung im Ellgauer Schützenheim treffen sich aktive Schützinnen und SchützenEllgau: roguAm 32. Schießen der Schützenvereine in der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf beteiligten sich 127 Schützinnen und Schützen aus den sieben Schützenvereinen der Mitgliedsgemeinden. Mit 31 aktiven Schützen waren die Lechschützen Ellgau vertreten und freuen sich nun nach dem errungenen Sieg über den von Landrat Martin Sailer und dem Abgeordneten Georg Winter gestifteten Wanderpokal. Schützenmeister Olaf Schmid hatte zuvor Bürgermeister Manfred Schafnitzel und seine Kollegen aus den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschft Nordendorf begrüßt, ebenso die Gauschützenmeisterin des Schützengaues Donau-Ries Rita Schnell sowie ihren Mann Karl Schnell, den Bezirksschützenmeister des Schützenbezirkes Schwaben. Die Schützenvereine der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf gehören verschiedenen Schützengauen an: Ellgau und Nordendorf sind Mitglied im Schützengau Donau-Ries, die anderen Orte gehören zum Schützengau Wertingen. Jörg Schlembach, Sportleiter der Lechschützen Ellgau, führte die Siegerehrung durch.1. Platz: Lechschützen Ellgau mit 636 Punkten2. Platz: Tell Westendorf mit 1127 Punkten3. Platz: Tell Ehingen mit 1139 Punkten4. Platz: Adlerhorst Blankenburg mit 1209 Punkten5. Platz: Bergschützen Kühlenthal mit 1330 Punkten6. Platz: Gemütlichkeit Allmannshofen mit 1365 Punkten7. Platz: Burenschützen Nordendorf mit 1872 PunktenSchülerklasse:1. Ramona Münzinger, Ellgau2. Nico Haberkorn, Kühlenthal3. Lea Ersch, EllgauJugendklasse:1. Rebecca Münzinger, Ellgau2. Maximilian Rasig, Nordendorf3. Maria Kirschenmann, BlankenburgJuniorenklasse:1. Kristina Büchele, Ellgau (Sie ist zugleich auch auf Platz 1 im Gesamtklassement.)2. Barbara-Christin Schindele, Ellgau3. Patrick Lösel, WestendorfDamenklasse:1. Natalie Lehner, Kühlenthal2. Sarah Jaumann, Kühlenthal3. Monika Klügl, WestendorfSchützenklasse:1. Matthias Hammerl, Allmannshofen2. Christoph Mayer, Ellgau3. Jürgen Abt, AllmannshofenAltersklasse:1. Joachim Büchele, Ellgau2. Christine Eß, Blankenburg3. Stefan Strobl, EllgauSeniorenklasse:1. Sigrid Höfle, Blankenburg2. Herbert Keßler, Ehingen3. Kurt Pichelmann, KühlenthalLuftpistole:1. Ralf Gudat, Westendorf2. Michael Köbinger, Ehingen3. Haci Azmaz, NordendorfTeilnehmer:1. Lechschützen Ellgau mit 31 Schützen2. Tell Ehingen mit 22 Schützen3. Tell Westendorf mit 19 Schützen4. Gemütlichkeit Allmannshofen mit 15 Schützen5. Adlerhorst Blankenburg und Bergschützen Kühlenthal mit jeweils 14 Schützen6. Burenschützen Nordendorf mit 12 SchützenSomit beteiligten sich beim 32. VG-Schießen 111 Luftgewehrschützen und 16 Luftpistolenschützen. Lena-Marie Mayer aus Ellgau war die jüngste Teilnehmerin, Georg Mordstein aus Ehingen war der älteste Schütze am VG-Turnier.