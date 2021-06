Christian Pröll macht den "Fang seines Lebens"

Ostendorf: roguBei einem Lagerfeuer am Ostendorfer Lechkanal erlebte Christian Pröll mit seinen beiden Söhnen Hannes und Benno einen herrlichen Sommerabend. Im Wasser hatte der leidenschaftliche Fischer zwei Wallerruten ausgelegt und wartete auf einen eventuellen Biss. Dieser ereignete sich dann tatsächlich im Laufe des Abends. Christian Pröll, unterstützt durch seinen Vater Hans und die beiden Söhne konnte nach 40 Minuten Drillzeit einen prächtigen Waller an Land ziehen. Das Prachtexemplar verwies auf eine Länge von 175 Zentimetern und wog stolze 78 Pfund. „So ein Anglerglück hat man äußerst selten“, so Christian Pröll, der mit Recht stolz auf seinen tollen Fischfang sein darf.