30 jähriges Bühnenjubiläum - Premiere - Die Theatergruppe Ellgau spielt "Da Weltverdruß"

Ellgau : Mehrzweckhalle |

Die Theatergruppe des Obst- und Gartenbauvereins Ellgau feiert ihr 30 jähriges Bühnenjubiläum. Auf dem Spielplan steht die lustige Komödie „Da Weltverdruß" von Peter Landstorfer.

Die drei Vagabunden, Bürstl, Tratzer und der Weltverdruß träumen von einem besseren Leben. Für Weltverdruß könnte dieser Traum bald in Erfüllung gehen, denn er hat sich in die Fabrikantentochter Apolonia Hammerstengel verliebt, die ihn bei einem Abendessen ihrer Familie vorstellen möchte und da fangen die Schwierigkeiten bereits an...

Neben der Premiere am Ostersonntag, 21. April finden weitere Aufführungen am Ostermontag, 22. April sowie am Freitag und Samstag 26.. und 27. April um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ellgau statt. Karten gibt es bei Josefa Zwerger unter Tel. 08273 2930 oder an der Abendkasse eine Stunde vor Spielbeginn.