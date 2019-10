WANDERUNG im OBERHARZ von DREI ANNEN HOHNE nach KÖNIGSHÜTTE

. Der kleine Erholungsort Drei Annen Hohne liegt südöstlich unterhalb des Brockenmassivs. Über denerreicht man nach ca. 11 km denl. Bequemer ist es, wenn man vom Bahnhof Drei Annen Hohne mit derüber Schierke zumhochfährt. Fast der ganze Harz war jahrhundertelang eng mit dem Bergbau verbunden. Unsere Wanderung führte uns in ein solches Zentrum - nach dem. Aus diesem Grund möchte ich einige Bemerkungen zum einstigenmachen. Denn außer denvom Portal dererinnert, beim Durchfahren, nichts mehr an die große Zeit als Hüttenstandort.Der Ort Königshütte ist durch den Zusammenschluss der Orteundam 1.4.1936 entstanden. In der Ortslagevereinigen sich dieund diezur. Das Vorhandensein von ausreichend Wasser mit der damit verbundenen Wasserkraft machte Königshütte zum idealen. So bestanden auf dem Territorium des heutigen Königshütte allein 6 Eisenhütten. Seit 1400 wurde in Königshütte die dort vorkommenden sogenannte Schalsteine, das sind Gesteine vulkanischen Ursprungs, inbzw. später inverhüttet. Eisenerz mit einen größeren Eisenanteil wurde von den Erzgruben des nahe gelegenenauf Pferdewagen nach Königshütte gebracht. Im Jahre 1641 - während des- musste in Königshütte der Verlust von 130 Pferden kompensiert werden. Der Hüttenbetrieb konnte trotz des großen Verlustes aufrecht gehalten werden. Da die neu erfundenenwirtschaftlicher arbeiteten als die Stücköfen, wurden ab 1612 die ersten Hochöfen in Betrieb genommen. Für den Betrieb eines damaligen Schmelzofen war, neben dem Eisenerz, der Holzkohle und Kalkstein als Zuschlag, eine kontinuierliche Luftzufuhr notwendig. Dies erfolgte durch die, von Wasserrädern angetriebenen, Blasebälge. Um ständig, auch in Trockenzeiten Wasser vorrätig zu haben, wurde bereits im 15. Jahrhundert die Wormke, ein kleinen Nebenfluss der Kalten Bode,durch einen Staudamm angestaut. Über Wassergräben wurde es zu den einzelnen Hütten weitergeleitet. Zu den Hüttenwerken gehörten auch die, ebenfalls durch Wasser angetriebenen,. Für die ständig notwendige Entwässerung der Erzgruben, durch von Wasserräder angetriebenen Pumpen, war das Wasser von elementarer Bedeutung. Zu dem Hüttenprozess gehörten auch die. Hier wurde das Eisenerz, bei gleichzeitiger Verringerung des schädlichen Schwefelgehaltes, mürbe gemacht. Die, das größte Hüttenwerk in Königshütte, musste 1925, aus wirtschaftlichen Gründen, als letztes Hüttenwerk den Hochofenbetrieb einstellen. Seitdem war die Rote Hütte nur noch eine Eisengießerei und stellte unter anderen Kaminöfen her. Heute gehört das Werk zur Olsberg Gruppe.In dem Erholungsort Königshütte angekommen, wanderten wir bis zumweiter. Nach der dort eingelegten Frühstückspause war unser nächste Ziel das Hochwasserschutzbecken. Dieses auch "Mandelholzstausee" oder auch "Hochwasser - Rückhaltebecken der Kalten Bode" genanntes Schutzbecken ist Teil des. Der Zufluss der Kalten Bode kann durch dieses Staubecken, reguliert werden. Dadurch vermindert sich die Hochwassergefahr im Erholungsort Königshütte beträchtlich. Kurz vor derinverließen wir denund wanderten, an dervorbei, wieder in Richtung Drei Annen Hohne. Hier kamen wir iman der Stelle vorbei, wo sich bis 1855 diebefand. Ein durch ein Unwetter verursachter Dammbruch sorgte infür einevon fast 2 m Höhe. Auf dem, der uns auf der ganzen Wanderung begleitete, wanderten wir später am Bahndamm derentlang bis zum Wandertreff in Drei Annen Hohne. Bei schönsten herbstlichen Wetter endete dort nach ca. 13 km diese Wanderung.