Erinnerungen werden wach

Krankenschwester. Mit Stethoskop und Blutdruckmessgerät in der Hand. wurde so manche Episode aus der Zeit der Berufstätigkeit lebendig. Letztendlich hat Anneliese Pahl hier im Kursana Domizil sogar einstige Arbeitskolleginnen wieder getroffen, mit denen man sich gemeinsam an gute und schlechte Tage erinnern konnte.Übrigens finden diese Treffen natürlich nicht in einem „Salon“ statt, werden bei schönem Wetter sogar nach draußen verlegt. Die Küche des Hauses steuert Erfrischungen und Plätzchen bei. Eine schöne Tradition, die gern in Anspruch genommen wird und ohne irgendeine Schulmeisterei das Gedächtnis trainiert. Alle sind immer gespannt auf das nächste Thema und freuen sich, erzählen zu können oder einfach nur zuzuhören. Das ist in jedem Fall sehr interessant für die Teilnehmer.