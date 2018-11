Kalt war die Nacht, aber glücklich die Gesichter

Einbeck : MSF Dassel-Mackensen |



Mit einer großen Abordnung ist der KCL Luthe e. V. im ADAC zum Nacht-Kartslalom der MSF Dassel-Mackensen angetreten.

7 Kinder und ein Vater zeigten ihr Können in der Einbecker Nacht. In der K1 gelang Nick Rustler mit Platz 2 der Sprung aufs Treppchen. Auch Karlotta Sorembe konnte sich im Dunkeln sehr gut zurecht finden. Verdienter Lohn war Platz 6. Gleiches gilt für Lüke Thomas auf Platz 9. Fine Hiller beendete ihr Rennen auf Platz 13. Über sein erstes Rennen und viele Erfahrungen konnte sich Max Baumann freuen. Weiter ging es in der K2, wo Elias Pott fehlerfrei fuhr. Platz 2 war der verdiente Lohn dafür. Auch Liz Hiller konnte sich über Platz 5 freuen. Nicks Vater Sascha Rustler erzielte in der Erwachsenenklasse Platz 12 von 23 Startern. Jetzt stehen für die Nachwuchsfahrer noch die verdienten Siegerehrungen an.