Jahr 2122: Putin, der Große oder Putin, der Versager?

Wie wird man in hundert Jahren Putin nennen und beurteilen: Abhängig von seinem Erfolg oder Misserfolg sowie dem Standpunkt und der Sichtweite, wird Putin, der Große sein, der Russland wieder zu einer Weltmacht geführt, der Russland wieder vereinigt zu einem Großrussland gemacht hat, oder wird er, weil gescheitert, zu Putin, der Versager werden? Das hängt (auch) vom Ausgang des von Putin begonnenen Krieges gegen die Ukraine ab.Alaska wurde von Russland an die USA verkauft, für 13.000.000 Dollar(?). Helgoland wurde von England an Deutschland verkauft. Ein Staat kann also ein Stück Land an einen anderen Staat verkaufen. Wie hoch wäre der Preis, den Russland für die Ukraine zahlen müsste, wäre sie verkäuflich? Nenne irgendeine Zahl in irgendeiner Währung, und du kennst die Kosten, die die gewaltsame Einnahme, Übernahme, Russland für die Eingliederung der Ukraine bereit ist zu zahlen. - Und man rechnet, dass diese Kosten sehr deutlich unter einem regulären Kaufpreis liegen werden. Welchen Wert haben in dieser Rechnung schon ein paar Sanktionen!Putin kann Karten lesen und Entfernungen messen. Wie weit ist es von Moskau bis Warschau? Wie weit ist es von Warschau bis Berlin? Wie weit ist es von Berlin bis zum Rhein? Wie weit es ist vom Rhein bis Paris? Wie weit ist es von Paris bis zur Südspitze Portugals? Kram deinen alten Schulatlas heraus und schau dir die Europakarte an, miss die Entfernungen!Wie schnell sind die normalen Raketen? 6.000 km/h? Wie schnell sind Russlands neue Raketen, die derzeit nicht abgefangen werden können? 8.000, 10.000 km/h? Und diese Raketen sind treffsicher, jedenfalls im Nahbereich, wie ihr Einsatz in der Ukraine zeigt.Wie lange bräuchte eine solche Rakete von Moskau bis zu ihrem Ziel Warschau, Berlin, Ruhrgebiet, Paris, Südspitze Europas in Portugal? Nimm deinen Taschenrechner, wenn du es nicht mehr im Kopf ausrechnen kannst! Lass Russland gleichzeitig auf alle größere Städte Europas seine Raketen abfeuern; die Feuerwalze würde Europa in weniger als einer viertel Stunde überrollen! Abwehr, Nato? Vergiss es!Putin spricht von Atombomben. Also eine Bombe, eine Stadt. Wie viele größere Städte gibt es in Deutschland? Auf jeden Fall hat Russland erheblich mehr Atombomben. Wie viele Tote gibt das? Von den heute hier lebenden rund 83 Millionen werden nach so einem Angriff wie viele noch leben? – Wenn es gut geht, vielleicht 50 Millionen.Und die USA? Glaubst du wirklich, die USA werden für einen zerbombten Trümmerhaufen auch nur einen Soldaten opfern?Andere Variante, etwas perfider. Die verhängten Sanktionen wirken, Russland bleibt auf seinem Erdgas sitzen, keiner will es. Die Förderung ist billig,kostet nur wenige Cent. Was man nicht verkaufen kann, lässt man einfach in die Lust entweichen. Erdgas ist Methan, und Methan ist ein Klimagas, mehr als zwanzigmal wirksamer als Kohlendioxid. Wer wird wohl von einem Anstieg der Temperaturen und des Meeresspiegels mehr getroffen, Russland oder der Rest der Welt?Also doch: Putin, der Große?26.03.2022Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck