Du Nazi! - Vorsicht, erst nachdenken, dann schimpfen.

Duden, Band 1, 2013: „Nazi, (kurz für Nationalsozialist).“Brockhaus Enzyklopädie, Band 27, Deutsches Wörterbuch, 1995: „Nazi, (abwertend): kurz für Nationalsozialist.“Der Sprach-Brockhaus, 1940: „Koseform von Ignaz. 1) Scherzname des Östereichers. 2) abschätzige Abkürzung von: Nationalsozialist.“Jetzt wissen wir es also: Nazi ist die Abkürzung von Nationalsozialist, je nach Quelle und Jahreszahl „abschätzig“, „abwertend“ oder neutral. Das Wort (und der Begriff) „Nationalsozialist“ besteht aus den beiden Teilen „national“ (abgeleitet von dem Wort und Begriff „Nation“) und „Sozialist“ (abgeleitet von dem Wort und Begriff „sozial“.Wir suchen weiter. „SPD“ bedeutet (Duden, 2013): „Sozialdemokratische Partei Deutschlands“. „CSU“ bedeutet (Duden, 2013): „Christlich-Soziale-Union“. Und weil wir gerade dabei sind: „CDU“ bedeutet (Duden, 2013): „Christlich Demokratische Union“. - Und jetzt machen Sie sich bitte das Vergnügen und pusseln Sie die drei auseinander: Die SPD ist nicht christlich, die CSU ist nicht demokratisch, und die CDU und CSU sind nicht deutsch. Danke! Aber wenigstens die SPD und die CSU sind „sozial“.Duden, 2013: „sozial (die Gesellschaft betreffend, gesellschaftlich, gemeinnützig, wohltätig).“Duden, 2013: „Sozialismus, (Gesamtheit der Theorien, politischen Bewegungen und Staatsformen,die auf gemeinschaftlichen oder staatlichen Besitz der Produktionsmittel und eine gerechte Verteilung der Güter hinzielen); Sozialist.“ Der Sozialist ist also die Person, die den Sozialismus als Ziel verfolgt. Und „sozial“ ist doch wohl nur das Eigenschaftswort, das zum „Sozialismus“ gehört.„Sozial“ ist also offenbar etwas grundsätzlich Positives und dann kann doch der, der Sozialist, der dieses Soziale als Ziel verfolgt auch nur ein positiver Mensch sein. Bleibt das „national“.Brockhaus, 1995: „naszierend“ ist das Hauptstichwort über 5 Spalten, aber bereits nach 12 Zeilen beginnt das Unterstichwort „Natalität“ mit 5 Zeilen und dann geht es richtig weiter mit dem Unterstichwort „Nation“ und vielen seiner Ableitungen. „Nation, das Geborenwerden, Geschlecht, Volk(sstamm). … große, meist geschlossen siedelnde Gemeinschaft von Menschen mit gleicher Abstammung, Geschichte, Sprache, Kultur, die ein politisches Staatswesen bilden.“ „National, Adjektiv zu Nation, a) eine Nation betreffend, zur Nation gehörend; b) innerstaatlich, inländisch; c) überwiegend die Interessen der eigenen Nation betreffend, patriotisch gesinnt.“ Also alles zusammen doch wohl etwas Positives.Nazi = Nationalsozialist; „national“ wie „sozial“ sind positiv bewertet. Was also hast Du gegen jemand, der national denkt und sozial handelt, mindestens beides als Ziel verfolgt?Als die ersten EDV-Maschinen aufkamen, galt der Satz: „Erst Gehirn einschalten, dann reden!“ Du bist gegen „die Rechten“? Prima! Die Einordnung geht auf die Sitzordnung im Reichstag zurück, irgendwer sitzt notwendig immer rechts – nur von wo gesehen: vom Podium herunter auf die Abgeordneten oder vom Plenum auf das Podium?14.11.2020Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck