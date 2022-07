Nato? Na und!

Russland ist unser Feind! Wir müssen kräftig aufrüsten! Richtig?

Die Nato sagt, sie sei ein Militärbündnis zur Verteidigung der eigenen Grenzen. Die Nato spricht von Russland als ihrem Gegner, ja ihrem Feind. Die Nato sagt, sie müsse sich vor einem Angriff dieses Feindes Russland durch besondere Verteidigungsmaßnahmen, also durch zusätzliche Rüstungsausgaben, schützen.Nach jeder Militärlogik müsste Russland dieser Aufrüstung an seinen Grenzen mit höheren Rüstungsausgaben auf seiner Seite antworten. Dieses Verhalten führt zu höheren Rüstungsausgaben der Nato, und so fort: Rüstungsspirale, Rüstungswettlauf.Was aber, wenn Russland dieser Militärlogik nicht folgt, wenn Russland der Natobehauptung, sie sei nur ein Verteidigungsbündnis, glaubt, also keinen Angriff der Nato auf sein Gebiet befürchtet und folglich auch nicht sich dieses Wettrüsten aufzwingen lässt? Russland erspart seiner Wirtschaft unsinnige Ausgaben, während die Natostaaten ihre Wirtschaft mit solchen Ausgaben schwächt. - Will die Nato dies?Was aber, wenn die Nato ihr Wort bricht und doch plötzlich Russland angreift? Dann hat Russland den Anfang dieses Krieges verloren, dank seiner Größe aber Aussicht, den Krieg nicht zu verlieren.Wem nützen also die höheren Rüstungsausgaben in den Natostaaten?02.07.2022Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck