Mörderreligionen?

Ist eine Religion, in deren heiliger Schrift zum Mord aufgerufen wird, eine Mörderreligion?

Deutschland ist angeblich ein christlich geprägtes Land mit einer christlichen Leitkultur. Das zentrale Buch der Christen ist die Bibel, die Heilige Schrift, bestehend aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das Alte Testament ist vor über zweitausend Jahren entstanden, geschrieben in Hebräisch, der Sprache der Juden. Das Alte Testament ist Teil der jüdischen Religion, aus der sich beginnend mit Christus die christliche Religion abgespalten hat.Die Bibel ist in mehreren Übersetzungen ins Deutsche übertragen worden. Bei der Arbeit mit dem Text der Bibel muss man unbedingt beachten:• Seit der Zeit der Entstehung des Textes haben sich die Sprachen weiter entwickelt, Wörter, Begriffe, Formulierungen änderten ihre Bedeutung.• Übersetzungen in andere Sprachen treffen möglicherweise nicht den Sinn genau.Die Bibel liegt heute, wie viele andere Texte, in digitaler Form vor: Suche nach einer beliebigen Zeichenfolge führt praktisch zeitlos sofort zum Ziel, insbesondere bei der Nullauskunft (Zeichenfolge nicht gefunden) oder der Eindeutigkeit (Zeichenfolge gefunden, Zeichenfolge nur an dieser einen Stelle gefunden).Mir liegen mehrere Übersetzungen der Bibel ins Deutsche vor, den Originaltext kann ich nicht lesen. Ich habe als Suchmerkmal die Zeichenfolge „Hexe“ und „Zauberin“ (die weibliche Form von Zauberer) verwendet und mir wurde diese eine Stelle angezeigt: 2. Mose, Kapital 22, Vers 17: „Eine Zauberin [Hexe] sollst du nicht Leben lassen.“ Es ist die einzige Stelle in der Bibel, in der diese Zeichenfolge - je nach Übersetzung „Hexe“ oder „Zauberin“ - vorkommt. Die Zeichenfolge „Zauberer“ kommt hingegen öfter vor.Aus dem Geschichtsunterricht kennen wir die Hexenverfolgung, sie soll – je nach Quelle – sechs Millionen oder sechzig Tausend Opfer gehabt haben. Die Hexenverfolgung wurde von den christlichen Kirchen getragen, vor allem der römisch-katholischen Papstkirche, etwas weniger auf der Seite der sich bildenden protestantischen-evangelischen Kirche. Bekannt ist das Buch „Der Hexenhammer“ im Original „Malleus maleficarum“ mit einem päpstlichen Geleitwort.Was immer auch die verfolgten Hexen – meist weiblich, weniger männlich – getan oder nicht getan haben mögen, hexen, zaubern, konnten sie alle nicht. Sie alle sind also, mindestens bezüglich des Vorwurfs der Hexerei, Zauberei, unschuldig. Verfolgt wurde unter anderem, um sich am Vermögen der Verfolgten zu bereichern.Bleiben heute einige Fragen:• Sollen diese rechtswidrig erworbenen Vermögen weiter im Eigentum und Besitz der Erben und Nachfolger der damaligen Täter und Verbrecher bleiben?• Soll es Entschädigungen an die Nachkommen und Erben der seinerzeit unschuldig Verfolgten geben?• Sind die Täter Mörder?• Sind die diese Täter schützenden Organisationen Mittäter? Sind sie nach heutiger Rechtsauffassung daher wie Täter zu behandeln, zu bestrafen? Mord verjährt nicht!Aber viel wichtiger ist, im Alten Testament, einer Schrift, die von Juden wie Christen anerkannt wird, wird der Mord gefordert. Sind diese Religionen der Juden und Christen daher Mörderrelionen?28.02.2019Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck