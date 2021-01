Sind die Menschen eine Fehlentwicklung der Evolution?

Die Erde besteht angeblich so um die 4,5 Milliarden Jahre. So um die 4 bis 3,5 Milliarden Jahre – auf ein paar mehr oder weniger kommt es ja nicht an – gibt es angeblich Leben auf dieser Erde. Und seit rund 250 tausend Jahren – so genau nimmt das hier keiner – gibt es Menschen auf dieser Erde.Es gab von Beginn an beim Leben eine Veränderung, eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung, aber auch eine zielgerichtete höher Entwicklung? Es gab immer wieder eine förmliche Explosion neuer Arten und es folgten immer wieder ebenso dramatische Zusammenbrüche, mit und ohne heute erkannte äußere Einflüsse.Und dann kam der Mensch. Die Krone der Schöpfung, dazu wurden sogar Götter bemüht. Und dieser angeblich vom allwissenden Gott geschaffene Mensch hat nichts dringendes zu tun, als auftragsgemäß sich die Welt Untertan zu machen.Der Mensch, zuerst über sehr lange Zeit kaum merkbar und unauffällig – alle exponentiellen Entwicklungen beginnen ganz klein – macht sich in den letzten rund zehntausend Jahren immer mehr bemerkbar, unangenehm bemerkbar. Der Mensch beginnt die Welt nach seinen Wünschen zu verändern.Langsam, seit einigen Jahrzehnten, fällt dies sogar dem so (nach eigener Einschätzung) überaus klugen, intelligenten, weisen Menschen auch auf: Der Mensch verändert seine Umwelt. Der Mensch vernichtet immer mehr Lebensraum für anderes Leben. Der Mensch macht diese Erde für vieles Leben unbewohnbar. Der Mensch ist gerade dabei, diese Erde selbst für sich selbst unbewohnbar zu machen. Der Mensch erkennt diese Entwicklung – und fördert sie nach Kräften!Du willst die Umwelt retten?Du willst wirklich die Umwelt retten? Denk noch einmal nach: Du willst tatsächlich die Umwelt retten?Der Mensch ist schuld an der Zerstörung der Umwelt. Was schuld ist, muss weg – selbst nach der Menschen eigener Auffassung, die hier ausnahmsweise mal auch der der Natur entspricht - also weg mit den Schädigern der Umwelt! Es gibt derzeit rund acht Milliarden Menschen, das sind rund acht Milliarden Menschen zu viel für diese Erde. Weg mit diesen rund acht Milliarden Menschen!Du traust dich nicht? Auch gut. Die Natur schafft es auch selbst, Sie schickt ihre kleinen Helferlein, die Bakterien und Viren. Und wenn du Menschlein glaubst, du hättest etwas gegen die eine gefunden, sind die nächsten zehn oder hundert bereit auf dem Weg zu dir.Menschenleben? Was ist das Leben eines Menschen gegen das Leben eines Rehs, eines Hasen, eines Igels, einer Maus, eines Regenwurms? Menschenleben! Welch ein Geschwätz! Welchen Wert hat ein Menschenleben? Frag den Polizisten, der durch die geschlossene Zimmertür ballert und einen Menschen tötet: dessen Leben war gerade die paar Cent wert, die eine Patrone kostet.Irgendwo leben noch ein paar kleine „Naturvölker“ von und mit der Natur; die magst du leben lassen. Aber der Rest, diese Parasiten der Umwelt, muss weg. Und die Natur schickt in ihrer Langmut bereits gegen die schlimmsten Sünder ein perfides Mittel: Sie redet diesen Umweltschädlingen ein, dass es sich ohne die Last eigener Kinder viel besser leben lässt, und diese Versager glauben es und sterben ganz von allein und natürlich aus.Deutschland hat seit fünfzig Jahren eine Reproduktionszahl von rund 0,75; die deutsche Bevölkerung wird bei dieser Entwicklung in rund 250 Jahren praktisch ausgestorben sein!04.01.2021Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck