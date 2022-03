Mensch : Umweltschützer

Der Mensch verändert die Umwelt. Der Mensch ist schuld. Was ist zu tun?

Der erste Teil ist unter „Umwelt : Umweltschützer“ veröffentlicht.Eine Fliege brummt heran, sie stört uns, wir erschlagen sie: menschlich.Eine Mücke surrt heran, sie könnte uns stechen, wir greifen zur Gift-Sprühflasche, Mücke tot: menschlich.Irgendwelche Viren, Mikroben, machen uns krank, unser Immunsystem wird aktiv, unser Arzt auch, Pülverchen verschreiben, schlucken, Viren und Mikroben tot, Krankheit weg, wir sind glücklich: menschlich.Alles, was uns gerade stört, wird getötet; menschliches Verhalten.Der Mensch stört die Umwelt, sagen die Umweltschützer, also verhalten wir uns menschlich: töten wir den Menschen!?Zur Zeit leben so um die 8 Milliarden Menschen, es werden in wenigen Jahren deutlich mehr sein, sagen jedenfalls die Propheten. Und wenn schon 8 Milliarden Menschen die Umwelt stören, dann werden 9, 10 oder noch mehr Milliarden Menschen, die Umwelt noch mehr stören. Logische Schlussfolgerung: Es gibt zu viele lebende Menschen – das aber wagen die Umweltschützer nicht zu sagen.Wie könnte die Zahl der lebenden Menschen verringert werden, deutlich verringert werden, zum Beispiel auf 1 Milliarde oder besser auf 1 Million? Hier einige Vorschläge:Erster Vorschlag: Gaskammer, Verbrennen, Asche auf dem Acker unterpflügen. Rechne bitte mit: Gaskammer: 3*4=12 Quadratmeter, je Quadratmeter 5 Personen, macht je Durchgang 12*5=60 Personen. 1 Durchgang gleich 1 Stunde; Tageskapazität: 60*24=1.440 Personen; Jahreskapazität: 1.440*365=525.600 Personen. Asche pro Person rund 1,5 kg, rechnen wir gleich 2 Liter; 5 Personen mithin 2*5=10 Liter oder 10*10*10=1.000 Kubikzentimeter; 1 Quadratmeter hat 100*100=10.000 Quadratzentimeter; 1.000 Kubikzentimeter Asche auf 10.000 Quadratmeter Fläche aufgetragen ergibt einen Auftrag von 1 Zentimeter, auch das Doppelte lässt sich noch gut unterpflügen. Für die halbe Million würde eine Fläche von rund 5 Hektar gebraucht, und nach einem halben Jahr könnte ja der nächste Auftrag erfolgen. - Zu technisch, zu mühsam? Vorschlag abgelehnt?Zweiter Vorschlag. Wir bitten die USA um die dort aufbewahrten lebenden Pockenerreger, die Pocken haben ja schon einmal beim Abräumen der Ureinwohner in dem gerade neu entdeckten Amerika gesorgt; alles rein biologisch und todsicher. Impfen ginge, aber nur, wenn man an den Impfstoff kommt, was sich ja verhindern lässt. - Vorschlag abgelehnt?Dritter Vorschlag. Kinder sind furchtbar, sie kosten Geld, sie kosten Zeit, sie sind immer im Weg, ohne Kinder ist das Leben viel leichter, schöner, angenehmer und überhaupt. Nur dumme Leute haben Kinder, und die Altersversorgung kommt von der Rente. Liebe Frauen, ohne Kinder, kein Schwangerschaftsbauch, keine Geburtsschmerzen, keine Verunstaltung des richtigen Körpermaßes. In längstens fünfzig Jahren ist der Ärger vorbei, die berühmte biologische Uhr abgelaufen. In hundert Jahren ist die Menschheit endlich wieder verschwunden, die Umwelt kann wieder ohne menschlichen Einfluss Umwelt sein. Das Ideal aller Umweltschützer ist endlich erreicht. - Vorschlag abgelehnt?Kinder werden nur von Frauen geboren. Jedes Kind hat zwei Eltern: 1 Vater und 1 Mutter., also 2 Personen. Um diese 2 Personen zu regenerieren, muss diese Mutter also 2 Kinder gebären. Und weil einige weibliche Individuen bis zur Reproduktion sich dieser „Geburtspflicht“ durch den eigenen Tod entziehen, muss die statistische Durchschnittsfrau nicht nur 2, sondern nach unserer derzeitigen Sterbetafel rund 2,08 Kinder gebären. Rechnet man auch noch die Frauen ein, die aus irgendeinem Grund keine Kinder bekommen können, dann steigt diese Mindestkinderzahl weiter an (so auf 2,5 bis 3).In der Realität liegt diese statistische Kinderzahl der Durchschnittsfrau seit fünfzig Jahren um die 1,5 und sie war vorher auch nicht annähernd bei 2; das ergibt den Wachstumsfaktor von 0,75. Mit der einfachen Annahme, dass die Zukunft genauso wird, wie die Vergangenheit war, können wir rechnen: 84.000.000 derzeitige Bevölkerungszahl; eine Generation gleich 30 Jahre; Wachstum in 10 Generationen: 84.000.000*0,75^10= 7.730.335 Einwohner! Nach dieser Modellrechnung werden wir in Deutschland also in 250 Jahren nur noch rund 8 Millionen Einwohner haben, denn die ersten 50 Jahre dieser Rechnung haben wir bereits hinter uns. Für die anderen Völker mit den großen Umweltfüßen liegen die Dinge ganz ähnlich.Meine lieben Umweltschützer, es könnte sein, dass sich auch das Problem der zu vielen Menschen auf natürliche Weise und etwas Geduld ganz von allein löst. Ich habe jedenfalls grenzenloses Vertrauen zwar nicht auf die Weisheit der Menschen wohl aber auf die Natur, denn das Leben hat bisher noch jede Katastrophe überlebt.11.03.2022Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck