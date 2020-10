„Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden!“ (Rosa Luxemburg; Kommunistin). Meinungsfreiheit: deine oder meine?

Die Presse meldet, dass bei Paris ein Lehrer durch einen Islamisten ermordet worden sei, weil der Lehrer über die Meinungsfreiheit in der Schule gesprochen habe und dabei als Beispiel Karikaturen des Islampropheten Mohammed vorgeführt habe.Wir leben hier in Deutschland in einem freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat, wie unsere Politiker - für meine Bewertung etwas zu oft – immer wieder täglich mehrmals betonen. Diese Freiheit beinhaltet auch die Freiheit, die (eigene) Meinung zu sagen und zu schreiben. Und dieses Recht auf Meinungsfreiheit gilt auch, wenn es um Meinungen, Bilder, geht, die andern Ortes nicht gesagt, abgebildet, geschrieben werden dürfen. Wir sind also das Land der grenzenlosen Meinungsfreiheit!? Probieren wir es:Adolf Hitler war ein Verbrecher und Mörder! (Welche Morde wurden ihm als von ihm persönlich ausgeführt nachgewiesen?) Darf gesagt werden. - Adolf Hitler war ein höflicher, freundlicher Mann, er hat nie eine Frau geschlagen! (Wahrheit: unbekannt.) Darf gesagt werden? - Adolf Hitler hat nach der Weltwirtschaftskrise die Wirtschaft gefördert, indem er die Autobahnen nach den von ihm übernommenen Trassierungsplänen baute. (Ist wahr.) Darf gesagt werden? - Es hat niemals von Deutschland betriebene Konzentrationslager gegeben! (Falsch.) Darf nicht gesagt werden. - Es hat niemals von Deutschland betriebene Gaskammern zur Tötung von Menschen gegeben. (Falsch) Darf nicht gesagt werden.Wie ist das also mit der grenzenlosen Meinungsfreiheit? Du darfst deine Meinung sagen, so weit sie mir, dem Herrschenden, gefällt. Die Aussagen über die Konzentrationslager und Gaskammern sind in Deutschland verboten, in anderen Ländern aber durchaus erlaubt. Mohammedkarikaturen mögen bei uns erlaubt sein, sind aber andernorts verboten. Man muss nicht alles tun, was erlaubt ist. Es zeugt nicht gerade von besonderer Klugheit und Intelligenz, ohne Not wissentlich und absichtlich gegen die heiligen Gebote anderer Religionen zu verstoßen.Meinungsfreiheit bei uns? Ja, aber in Grenzen.Etwas mehr Toleranz würde unbeabsichtigte, irrtümliche Grenzverletzungen entschärfen, sein wir also tolerant.19.10.2020Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck