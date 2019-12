„Exportweltmeister“: Handel macht reich – und erpressbar!

Der „Exportweltmeister“ Deutschland ist angreifbar und erpressbar – was ist zu tun?

Deutschland stellt rund ein Prozent der Weltbevölkerung, gilt aber als „Exportweltmeister“. Unser Außenhandel macht uns reich – und bringt uns viele Neider, weil sie sich für unsere Exportüberschüsse verschulden müssen. Unsere Exporte bringen uns Gegner, Feinde und neuerdings auch einen Erpresser. Einer Weltmacht gefallen unsere Exporte nicht, also droht diese Weltmacht mit Strafzöllen und führt diese auch gleich ein. Deutschland macht sich durch seinen Außenhandel erpressbar.Diese Weltmacht fordert von Deutschland, von Russland kein Gas zu kaufen, denn wir machten uns von Russland abhängig; wir sollten lieber das teurere Gas dieser Weltmacht kaufen. Recht hat die Weltmacht! Wir müssen zu unserem eigenen Vorteil unabhängig vom Gas – vom russischen und dem dieser Weltmacht – werden. Deutschland kann mühelos im Energiebereich von allen anderen Ländern unabhängig werden, wenn wir es nur wollen. Deutschland könnte in wenigen Jahren – zwei bis drei Jahren – durch Windgeneratoren auf jedem Hügel, Solarmodule auf jedem Dach, Fließwassergeneratoren in jedem Bachlauf – mehr Energie erzeugen, als wir verbrauchen können. Wir müssen es nur wollen.Wenn wir uns im Bereich der Energie unabhängig, autark, machen, können wir auch auf den Teil unserer Ausfuhren verzichten, die der Umwelt schaden oder anderen Ländern missfallen. Unabhängigkeit im Energiebereich bedeutet Freiheit und Sicherheit.Ein Quadratmeter Solarmodul erzeugt bei guter Ausrichtung und voller Sonneneinstrahlung rund 150 Watt, bei mittleren Lichtverhältnissen um die 100 Watt – und im Dunkeln gar nichts. Aber wenn wir zehn bis zwanzig dieser Module zusammenschließen, erhalten wir in der hellen Jahreszeit ungefähr die Energie, die eine Familie täglich verbraucht.Fließwassergeneratoren erzeugen rund um die Uhr, Winter wie Sommer, selbst in kleinen Bächen einige Kilowatt, abhängig von der Fließgeschwindigkeit und der Wassermenge. Diese Fließwassergeneratoren können in kurzen Abständen, etwa alle fünfzig Meter, als Kaskade eingebaut werden und erzeugen mit dem gleichen Wasser erneut Energie, bundesweit zusammengeschaltet insgesamt viele Megawatt.Wir haben die Technik, wir können uns mit wenig Aufwand in kurzer Zeit im Bereich der Energie unabhängig machen, wir müssen es nur wollen.Wir haben die Wahl: Entweder wie bisher von dem Präsidenten einer Weltmacht (oder anderen) sich erpressen lassen, oder unabhängig, frei und unerpressbar sein.09.12.2019Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck