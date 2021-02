Ethisch ist, wenn du Menschen verrecken lässt!

Seit einiger Zeit wird ständig in den Nachrichten von einem „Ethikrat“ gesprochen, der die Regierung bei ihren Entscheidungen – insbesondere jetzt bei der Corona-Impfung - berät.So ist, wenn ich mich richtig erinnere, die Aufteilung der Gesamtbevölkerung in Impfgruppen eine Erfindung dieses Ethikrates. Die Aufteilung besagt, dass die Ältesten zu erst geimpft werden sollen, das ist also „ethisch“ richtig. Diese „ethisch“ richtige Aufteilung hat aber zur zwingenden Folge, dass andere, Jüngere, erst später geimpft werden. Weitere Folge: Von diesen Jüngeren werden mindestens einige - da nicht geimpft - an Corona erkranken, auch schwer erkranken, auch mit Folgeschäden erkranken, auch sterben, die ohne diese Corona Erkrankung noch Jahrzehnte an Leben vor sich gehabt hätten, durch ihre Arbeitsleistung noch viel für unser Volk, unsere Wirtschaft, hätten tun können. Das ist also „ethisch“ richtig! Der Ethikrat bestimmt also, wer an Corona verrecken darf (muss), das ist „ethisch“!Es gab Vordrängler, Jüngere, die sich impfen ließen, angeblich mit übriggebliebenen Impfdosen, die sonst hätten vernichtet werden müssen. Die Tatsache, dass (auch durch mangelhafte Organisation und geradezu vorsätzlicher Verunsicherung der Bevölkerung über die (Un)Wirksamkeit bestimmter Impfvarianten) Impfdosen vernichtet werden müssen, weil es Impfwillige der vom Ethikrat vorgegebenen Gruppe gerade nicht gibt, wird nicht beachtet. Lieber Impfdosen vernichten, als verfügbare Jüngere damit impfen. Das ist – nach Meinung des Ethikrates – „ethisch“ richtig.Sich vordrängeln soll jetzt sogar mit Strafe (Bußgeld) belegt werden. Das ist „ethisch“ richtig.In den Krankenhäusern müssen seit Monaten viele Betten freigehalten werden, um mögliche Corona-Patienten aufnehmen zu können. Andere, mögliche notwendige Operationen müssen zurückstehen. Wie viele dieser anderen Patienten sind bereits gestorben oder werden noch sterben? Deren Sterben ist aber „ethisch“ richtig!Und jetzt schauen Sie nach, wer in diesem Ethikrat sitzt.25.02.2021Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck