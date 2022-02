Der Mensch und Corona. Ich sage: DER Mensch, nicht DIE Menschin, Mehrzahl: DIE Menschinnen. So viel zur Sprache – und zum Aufregen. Den Moralischen gibts am Ende.

Nun zur Sache. Der Mensch ist eine der vielen derzeit lebenden (und der noch viel mehr ausgestorbenen) Arten von Lebewesen. Der Mensch ist einzigartig: nur diese Art hat Ärzte entwickelt.Ich nehme einmal alle Ärzte weg und füge dafür Corona dazu. Was würde geschehen? Die Menschen würden bemerken, dass sie, nicht alle aber etliche, mehr oder minder schwer erkranken und einige würden sterben. Die Menschen würden früher oder später feststellen, dass sie sich von einander fernhalten müssen, bei der Pest haben sie ja auch irgendwann begriffen. Und richtig, einige würden sterben.Aber sicher ist, die Menschheit würde nicht aussterben, genauso, wie sie auch bei anderen früheren Seuchen nicht ausgestorben ist.Ohne Ärzte würden die Menschen sicher nicht so alt werden, wie heute (Mittelwert für Deutschland um 80 Jahre, Frauen älter als Männer). Corona greift hier korrigierend ein: es tötet vorwiegend alte Menschen. Corona greift Kinder fast gar nicht an, jüngere fortpflanzungsfähige Menschen nur selten und gering.Corona ist eine sehr menschheitsfreundliche Seuche; Corona stört die normale Reproduktion nicht. Weder die Menschheit als Ganzes noch ein einzelnes Volk wird durch Corona aussterben.Übrig bleibt, es werden einige Menschen an Corona sterben. Derzeit leben so um die 8 Milliarden Menschen, das sind nach der Meinung der Umweltschützer erheblich zu viele, denn sie schreien ja ständig: die Umweltzerstörung ist Menschengemacht! Also: rettet die Umwelt, weg mit den – doch zu vielen – Menschen! Einverstanden! Aber sagt es bitte auch so deutlich.Also wie viele Menschen würden durch Corona - ohne Ärzte – sterben? Aus der Anfangszeit von Corona wurden für Deutschland bis zu 5 Prozent Sterbefälle genannt; aber nicht auf die ganze Bevölkerung von 83 Millionen, sondern auf die Zahl der Erkrankten bezogen – und erkrankt waren vorwiegend ältere Menschen, also Rentner. Wir haben in Deutschland derzeit rund 22 Millionen Rentner, davon 5 Prozent wären: (22*0,05=) 1,1 Millionen. (Das ist zufällig die gleiche Zahl, wie heute alle Sterbefälle jährlich.) Finanziell bedeuten 1,1 Millionen Rentner weniger: 5 Prozent wenige Rentenausgaben, 5 Prozent weniger Krankenkosten für Rentner, 5 Prozent weniger Personen, die in ein Pflegeheim drängen. Finanziell und wirtschaftlich alles positive Folgen.Und jetzt lassen wir es wieder Ärzte und allwissende Mediziner, Wissenschaftler und Politiker geben, rechnen die Kosten, an Geld und Lebensglück, der letzten und künftigen Coronajahre zusammen, setzen dem die Zahl der so nicht Gestorbenen entgegen, sparen uns den moralisch Aufschrei, und fragen ganz höflich: Alles richtig gemacht?05.02.2022Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck