Corona - Zahlenspiele

Prozente; Promille; pro hunderttausend; Zahl der Gemeldeten, der Vermuteten, der Getesteten; Zahl der an und Zahl der mit Corona Gestorbenen. Zahl der Experten, Politiker, Schwätzer, Besserwisser. Zahlen, echte, falsche, erhobene, gemeldete, vergessene, unterschlagene, genaue, ungefähre. Zahlen mit und ohne Bedeutung.

Wie viel Einwohner gibt es in Deutschland? Die Statistiker geben eine schöne Zahl an – aber wie richtig ist diese Zahl? Gelegentlich – früher waren das alle zehn Jahre – gab es eine „Volkszählung“, und ich erlebte noch, dass tatsächlich ein Zähler mit Listen und Formularen an die Wohnungstür kam und emsig zählte. Wann war bei uns die letzte „Volkszählung“? Und wie wurde sie durchgeführt?Und dann die Fortschreibung dieser Zahl: Anfangsbestand plus Zugänge minus Abgänge gleich Endbestand! Und diese Rechnung bitte für jedes Jahr. Zugänge sind Geborene und Zuwanderungen; Abgänge sind Gestorbene und Wegzüge. Die Zahlen der Geborenen und Gestorbenen mögen noch einigermaßen genau sein, die Zahlen der Wanderungen sind aus vielen Gründen grob falsch – und je öfter diese Fortschreibungsrechnung durchlaufen wird, um so größer die Fehler.Ende des Spiels. Egal wie eine „Volkszählung“ durchgeführt wird, das Ergebnis, eine schöne Zahl, bis auf die letzte Stelle vor dem Komma genau angegeben, ist falsch. Der Fehlerbereich liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich, ich bin gnädig und sage: 1 Prozent, dieser Satz ist eher zu niedrig als zu hoch. Die Einwohnerzahl für Deutschland gebe ich mit 84 Millionen, 84.000.000, an; dieser Wert ist falsch, ich weiß es, dieser Wert ist sehr wahrscheinlich zu hoch, ich weiß es. Der „richtige“ Wert liegt wohl eher bei 83 Millionen, es könnten aber auch 82 Millionen oder nur 81 Millionen sein. - Und das ändert sich ja ständig.Corona-Zahlen. Ich nehme einen Wert von 50.000 Infizierten an, wie viel sind das je hunderttausend Einwohner? (50.000/84.000.000)*100.000= 59,52; oder (50.000/82.000.000)*100.000= 60,97; welcher Wert ist richtig: 59,62 oder 60,97? Nicht sehr viel, aber mit Angaben von Kommastellen sollte man schon etwas vorsichtig sein.Anderes Beispiel.Die Zahl der Geimpften liege bei 70 Prozent, es gibt also 30 Prozent Ungeimpfte, die alle angeblich noch geimpft werden müssten. Falsch! Wo sind die, die angeblich „aus medizinischen Gründen“ nicht geimpft werden können? Wie viel sind das überhaupt? Und die müssten doch von den noch zu Impfenden abgezogen werden. Und wie ist es mit denen, die vom Alter her noch nicht geimpft werden dürfen/sollen/können? Die müssten doch auch von den Zahlen der unbedingt noch zu Impfenden abgezogen werden. Was ist in diesen Angaben 100 Prozent?Wir nehmen einmal an:Gesamtzahl der Einwohner: 84.000.000;Aus medizinischen Gründen nicht Impfbare: 1.000.000;Nach dem Alter (noch) nicht Impfbare: 15.000.000;70 Prozent von 84.000.000 sind (84.000.000*0,7=) 58.800.000;70 Prozent von 83.000.000 (Gesamtzahl minus aus medizinischen Gründen nicht impfbar) sind ((84.000.000-1.000.000))*0,7=) 58.100.000;70 Prozent von 68.000.000 (Gesamtzahl minus aus medizinischen Gründen nicht impfbar minus nach dem Alter noch nicht impfbar) ((84.000.000-1.000.000-15.000.000)*0,7=) 47.600.000.Also wie viel Menschen wurden denn nun angeblich geimpft 58.800.000 oder 58.100.000 oder 47.600.000?Und wie richtig ist die Erhebung der Zahl der Geimpften bei dem offensichtlichen Durcheinander? Wie viel Menschen wurden absichtlich oder irrtümlich mehrfach geimpft?Was ist in dieser ganzen Rechnung eigentlich mit der Zahl der Genesenen? Müssen, sollen, die noch zusätzlich geimpft werden und wenn warum?Oder müssen wir ganz anders rechnen: Sollen wir von der Gesamtzahl der Einwohner die Zahl der Geimpften, der aus medizinischen Gründen nicht Impfbaren, der nach Alter noch nicht Imbaren, der Genesenen abziehen – und was bleibt dann noch als ungeimpft aber impfbar übrig?Eben gerade geht die Nachricht eines der Medizingewaltigen über die Radionachrichten, die Zahl der gemeldeten Infizierten liege bei 1 Prozent, die wahre Zahl liege aber eher bei 2 oder 3 Prozent (Prozent wovon?). - Und die Wirksamkeit meiner Erstimpfung sei gering, weil vom falschen Hersteller, die gerade empfangene Auffrischung halte auch nur für wenige Monate. Die Masken sind sicher auch nicht wirksamer als die Schnabelmasken während der Pest. - Da lob ich mir doch meine in mehr als dreißig Grippejahren erprobte Selbstisolierung, vertraue auf mein gutes Immunsystem, rede mir weiter meine Unsterblichkeit ein (psychologische Kriegsführung!), höre mir artig das Gequassel der Experten an, habe Verständnis für die Impfgegner und sage: LmA (liebt mich abends – was dachtest du denn?03.12.2021Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck