Corona – wer stirbt?

An Conorna sterben vornehmlich die Alten – eine falsche Interpretation der Zahlen?

Kürzlich fand ich im Netz die Behauptung, dass an Corona vornehmlich die Alten über 80 Jahren sterben und als Beleg dafür diese Zahlenaufstellung:Corona-Sterbefälle nach AlterAlter…….…..Totebis 4…………….55-14……...……..415-34…...……..4935-59….…...1.09560-79……....8.405über 80......20.549Summe…...30.107außerdem gab es noch 16 Corona-Tote, deren Alter nicht festgestellt wurde.Eine überzeugende Zahlenaufstellung, aber auch mit der richtigen Schlussfolgerung?Ich nehme mir unsere Sterbetafel 2016/2018, also eindeutig vor Corona. Ich bilde die gleichen Altersgruppen und errechne für jede dieser Altersgruppen den prozentualen Anteil der Gestorbenen. Außerdem errechne ich für die Corona-Toten ebenfalls den prozentualen Anteil. Hier die Gegenüberstellung:------Corona-------------------------…….SterbetafelAlter…….…..Tote…..Prozent……...Tote in Prozentbis 4…………….5….....0,02………….0,385-14……...……..4……..0,08………….0,0115-34…...……..49….....0,16………….0,6435-59….…...1.095….....3,64….……...5,5860-79……....8.405…...27,92…...…...30,22über 80......20.549…...68,25……..….63,10Summe…...30.107Die Corona-Sterblichkeit folgt also offensichtlich weitgehend der ganz normalen Sterblichkeit auch ohne Corona.Zahlen lügen nicht, aber deren Interpreter – mindestens irren sie öfter.Und jetzt prüfen Sie bitte meine Angaben bevor Sie mit einer neuen Weisheit durch die Welt ziehen.03.01.2021Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck