Corona – Freund der Menschen!

Corona, der Freund der Menschen, hält den Bestand jung und gesund!

So wie das Raubtier den Bestand seiner Beutetiere jung und gesund hält, indem es die alten, schwachen, kranken Tiere zuerst erlegt, so hält Corona den Bestand der Menschen gesund und jung, indem es zuerst die alten, schwachen, kranken Menschen tötet. Corona ist der natürliche Freund der Menschen!Corona tötet, ja lässt meist nur ernsthaft erkranken, Menschen, die von ihrem Alter her nicht mehr für die Reproduktion gebraucht werden. Corona wird also die Menschheit nicht ausrotten.Die Menschen sind Umweltsünder, sie sind schädlich für die Umwelt, das Klima. Selbst der faulste Mensch, der nur herum liegt, schädigt das Klima durch seine Atmung, denn er stößt mit jedem Atemzug CO2 aus. Jeder nicht lebende Mensch ist ein Stückchen Umwelt- und Klimaschutz! Weg mit den Menschen!Als Anfang 2020 Corona zu uns kam, rechnete ich aus den von der Presse in die Welt gerufenen Zahlen, dass rund fünf Prozent der Infizierten sterben und das waren vorwiegend Menschen über Fünfzig. Rentner (und Pensionäre!) sind meist über fünfzig. Wir haben in Deutschland rund zwanzig Millionen Rentner (plus rund eine Million Pensionäre). Wenn von diesen fünf Prozent sterben, dann sind das rund eine Million Corona-Tote. Das bedeutet rund fünf Prozent weniger Ausgaben für Renten und Pensionen, der Bedarf an Heimplätzen und Krankenhausbetten geht entsprechend zurück, es werden weniger Pflegekräfte benötigt, mit der Folge, dass auch die Ausgaben der Krankenversicherungen deutlich zurück gehen. Alles positive Folgen. Corona ist wirtschaftsfreundlich!Corona hat keine einzige Kneipe, keinen einzigen Großbetrieb geschlossen; Corona hat kein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Alle diese Nachteile sind menschengemacht, ziemlich unbedachte, unüberlegte, meist unsinnige und dumme, vielfach völlig unwirksame Anordnungen und Vorschriften der Regierenden und Mächtigen zur Abwehr von Corona.Schon vergessen? Virologen warnten davor, die Gestorbenen zu untersuchen, die Leichen seien lebensgefährlich ansteckend. Die Sezierer taten es trotzdem und wiesen nach, dass die bis dato geübte Praxis der Beatmungsmaschinen tödlich falsch war, denn sie erhöhte die Sterblichkeit der Patienten – schon vergessen?Schon vergessen? Masken, wen schützt die Maske (wenn sie überhaupt etwas bringt)? Die Fachleute wiesen nach: den Maskenträger nicht, wohl aber (wenns gut geht) die anderen. Aber bitte doch nur, wenn der Maskenträger infiziert ist und die Viren überhaupt verbreiten kann. Der Gesunde ist auch ohne Maske keine Gefahr für andere. Ach ja, die Unwissenheit; ich könnte ja, ohne es zu wissen, krank sein – aber die Schreihälse wissen es genau.Nachgedacht. Wer auf dem zugigen Bahnhofsgelände keine Maske trägt, wird belangt. Wer am Steuer seines Autos eine Maske trägt, wird bestraft. Der Busfahrer darf keine Maske tragen, er kann, darf, könnte, müsste alle seine Fahrgäste infizieren, denn sein Gesicht muss während der Fahrt (von wem?) jederzeit erkennbar sein. - Aber das gilt doch nur, wenn er erkrankt ist, und erkrankt darf er doch nicht arbeiten; richtig, nur: weiß er denn, ob er erkrankt ist? Wie war das doch eben mit dem Wissen? - Und noch etwas: Der Staat stellt seinen möglichen Strafanspruch über die sichere Infizierung, Erkrankung, den Tod von beliebig vielen (Hunderten? Tausenden?) seiner Bürger. Wir sollten es nicht vergessen.Schon vergessen? Impfen!!! Aber bitte schön der Reihe nach. Der Alte, der – wie ich - keinen Kontakt zu anderen Menschen hat, der soll, der muss und sofort. Aber der jüngere, der ständig beruflich viel Kontakt mit anderen hat, der darf nicht. Impfdrängler! Staatsanwalt, walte deines Amtes! Lieber die am Abend überschüssigen Dosen wegwerfen, als einen Vordrängler impfen! Blöderweise wird das Impfserum in zu großen Flaschen hergestellt, fünf bis sechs Dosen können aus einem Fläschchen gezogen werden. Am Abend, wenn das Impfzentrum schließt, müssen also entweder die letzten Impfwilligen ungeimpft weggeschickt oder die restlichen Dosen vernichtet werden. Schlichte Mathematik: nur wenn die Zahl der Impfungen genau durch 6 teilbar ist, bleiben keine Dosen übrig. - Diese Rechthaberei hat heute Wirkungen auf die Impfbereitschaft. Alles schon vergessen?Und die Moral, die Ethik? Die Natur kennt keine Moral und keine Ethik. Ein „Menschenleben“, was ist ein Menschenleben wert? Frag das mal den Berufskiller – oder den schießwütigen Polizisten, der durch die geschlossene Tür ballert.Ich bin Geburtsjahrgang 1934; vor fünf Monaten geimpft, hole mir in den nächsten Tagen die Auffrischungsimpfung. Ich hänge an - meinem - Leben - entgegen allem besserem Wissen und tue alles, um die Umwelt und das Klima weiter allein durch meine Existenz zu schädigen. - Scheißkerl, elendiger!06.11.2021Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck