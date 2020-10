Vom Unsinn des sicheren Endlagers der Abfälle der Kernkraftwerke.

Die Erde und das Sonnensystem bestehen angeblich seit rund 4,5 Milliarden Jahren. Auf der Erde gibt es Uran und andere radioaktive Elemente. Da diese Elemente nicht von der Erde erbrütet wurden, muss die Erde diese Elemente aus der Staubwolke bei ihrer Entstehung mitbekommen haben. Folgerung: Die Halbwertzeit von Uran und einiger anderer radioaktiver Elemente muss in Milliarden Jahren gemessen werden; der Zeitraum von 1 Million Jahren als Sicherheit ist mithin lächerlich.Wie lange gibt es schon Menschen? Es gibt unterschiedliche Angaben dazu: 70.000 Jahre; oder sind es doch 350.000 Jahre; oder vielleicht doch eher 500.000 Jahre; auch 1 Million wäre ganz schön. Egal. Wichtiger ist: Wie lange wird es noch Menschen geben? Eine kleine Auswahl: 300 Jahre? Oder 1.000 Jahre? Oder sollten wir mit 10.000 Jahren rechnen? Pessimisten (oder Optimisten, je nach Betrachtungsweise) mögen auch 100.000 Jahre geben. Aber mehr wohl kaum. Kleiner Hinweis: die deutsche Bevölkerung wird bei dem seit 50 Jahren bestehenden Wachstumsfaktor von 0,75 (= 1,5 Kinder pro Frau) in zehn Generationen (je 30 Jahre) in eben diesen 300 Jahren (= 10 Generationen) praktisch ausgestorben sein (84.000.000*0,75^10=4.730.335).Da wir Deutschen zu faul zum Kindermachen sind, kann uns eigentlich jedes „Endlager“ ziemlich egal sein. Regt euch wieder ab, es gibt Wichtiges.18.10.2020Hermann MüllerBentierodeBentieröder Bruch 8D-37574 Einbeck