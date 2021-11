Weihnachtsmann mit Hexenschuss

Erneut hat die Senioren-Gemeinschaft von Klein-Nordende den Autor Peter Jäger zu einer Nachmittags-Lesung ins Töverhuus Klein Nordende eingeladen. Die Sozialausschuss-Vorsitzende Ulrike Weers konnte etwa 20 Besucher zu einer abwechslungsreichen Lesung begrüßen.Diesmal stellte Jäger zwei seiner Werke vor: „Die Sehnsucht des Puppenspielers“, eine Novelle über Kinderspaß und Lebensträume. Jäger liest im Stehen. Mit einer Hand hält er den Einband seines Buches, mit der anderen unterstreicht er den munteren Redefluss seiner Protagonisten. Eine junge Kita-Erzieherin verliebt sich in den erfahrenen Puppenspieler Michael. Ob das gutgehet?Nach einer Pause für Besucher und Autor, trägt der Autor ein humorvolles Kapitel aus seinem Kinderbuch „Kleine Engel – große Herzen“ vor, passend zur herannahenden Adventszeit . Alarm im Himmelreich: Der gute alte Weihnachtsmann leidet unter Hexenschuss. Die Engel sind besorgt, wollen ihm helfen.Tagtäglich rebelliert die Hexe in seinem Rücken, bis ihm einfällt: „Ich werde so lange in meiner Sauna schwitzen, bis sie die Hitze nicht mehr aushält." Für das originelle Gedicht des Autors zur Sauna-Schwitzkur gab es besonders viel Applaus.Die neue Puppenspieler-Novelle gibt es in Buchhandlungen, beim Kadera-Verlag und bei Amazon unter: https://www.amazon.de/Die-Sehnsucht.../dp/B08FDTWBB2 Das Piccolo-Märchen nur noch bei Theophil in Quickborn.