Trauerkarten Handlettern – Online-Veranstaltung zur Hamburger Hospizwoche

Der Welthospiztag ist ein internationaler Gedenk- und Aktionstag, der jedes Jahr am zweiten Samstag im Oktober stattfindet. Dieses Jahr wird der Welthospiztag am 10. Oktober gefeiert. In Hamburg wird im Anschluss an den Welthospiztag die Hamburger Hospizwoche vom 11. bis 18. Oktober 2020 veranstaltet, bei der sich Einrichtungen aus dem Hospiz- und Palliativbereich vorstellen und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sich über Versorgungsmöglichkeiten am Lebensende informieren können.Der Handlettering Künstler Timo Ostrich hat hierfür exklusiv für die Hamburger Hospizwoche und in Zusammenarbeit mit dem Theodorus Kinder-Tageshospiz ein Video erstellt, in dem er Schritt-für-Schritt zeigt, wie man eine Trauerkarte handlettert. Das Video kann ab sofort kostenlos auf dem YouTube-Kanal des Theodorus Kinder-Tageshospiz angesehen werden.„Eine Trauerkarte ist für viele eine ganz persönliche Geste“, sagt Leonie Stegemann, Mitarbeiterin im Theodorus Kinder-Tageshospiz. „Ein kleines Zeichen mit dem man Abschied nimmt, sein Mitgefühl ausdrückt oder Freunden und der Familie bestätigt, dass ein geliebter Mensch auch nach seinem Tod in den Gedanken weiterleben wird“, so Stegemann weiter.Auf dem Blog von Timo Ostrich: handletteringlernen.de/blog können sich vorab Techniken für den Workshop angesehen werden. Für die Videoanleitung sind jedoch keine Vorkenntnisse oder besonderes Material erforderlich.Handlettering-Video:Das Theodorus Kinder-Tageshospiz ist eine teilstationäre Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis 27 Jahren aus Hamburg und dem Umland mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Ca. 20 Familien teilen sich aktuell die 8 Tagesplätze der Einrichtung in Hamburg-Eidelstedt. Stundenweise werden die Kinder dort liebevoll von Pflegefachkräften betreut. Der eigener ambulante Kinderhospizdienst „HHanseStrolche“ rundet das kostenlose Angebot für die Familien ganzheitlich ab. Ehrenamtliche Helfer entlasten die Familien zu Hause und sind hier besonders für die Geschwisterkinder wichtige Trostspender und Wegbegleiter im Alltag.Theodorus Kinder-TageshospizLeonie StegemannTelefon 040 33 42 84 11E-Mail: l.stegemann@theodorus-hamburg.de