Liebesvolle Lesepause im Frühling

Plötzlich Wolken am Himmel über der Alster. Erste Tropfen fallen auf die Buchseiten. Es ist schließlich April, und so das Wetter.Und ebenso die frühlingshafte Romanze zwischen Lilo und Michael, der ihr gegenüber 18 Jahre mehr Lebenserfahrung hat. Lilos Kita-Kolleginnen haben dazu eine andere Meinung als sie. Auch prallen Karriereplanung und Lebensträume aufeinander und in der Familie sind ganz andere Dinge zu lösen. Ist in Liebe und Leben nicht immer irgendwie Aprilwetter? Und findet das turbulenteste Kaspertheater nicht tatsächlich hinter den Kulissen statt? Was wird nun aus des Puppenspielers Sehnsucht …Das Buch erzählt den Rest.Bild: Rainer Neumann