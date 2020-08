Ambulanter Kinderhospizdienst in Eidelstedt hilft Familien

Kennt Ihr schon die "HHanseStrolche" - den ambulanten Kinderhospizdienst des Theodorus Kinder-Tageshospiz in Hamburg-Eidelstedt?

Die HHanseStrolche sind nun ein Jahr alt und die ausgebildeten ehrenamtlichen Helfer, genannt EhrenStrolche, freuen sich darauf, Familien nun auch zu Hause zu entlasten. Betroffene Familien die sich für das Angebot interessieren, können sich ab sofort bei der leitenden Koordinatorin Marita Hoyer unter 040 55 61 67 12 melden.Die HHanseStrolche verstehen die Familien als ihre Auftraggeber. Sie sind Wegbegleiter nicht nur für die lebensverkürzend erkrankten Kinder, sondern auch für Ihre Geschwister. Einer unserer ehrenamtlichen Helfer oder Helferinnen kommt zu Ihnen nach Hause und unterstützt Sie im Alltag. Wie die Unterstützung konkret aussieht wird ganz individuell mit Ihnen besprochen. Das könnte zum Beispiel Ausflüge mit den Geschwisterkindern sein, Vorlesen oder die Begleitung zu Arztterminen.Wir sind behilflich bei dem Aufbau eines für Sie individuellen Netzwerkes. Egal, ob es sich um einen Erfahrungsaustausch im Umgang mit Behörden handelt, Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen, oder Unterstützung bei der Suche nach weiteren Beratungsangeboten.Unsere „EhrenStrolche“ sind beispielsweise Polizisten, Banker, Werbekauffrauen, Rentner oder Studenten. Sie wurden ausführlich geschult und in 120 Stunden zum Kinderhospizhelfer ausgebildet. Die Ehrenamtlichen haben dadurch auch Grundkenntnisse über Krankheitsbilder, leisten aber keine medizinische Hilfe.Nein, wir helfen, solange wir gebraucht werden.Unsere Ehrenamtlichen haben sich bereit erklärt, eine Familie mindestens drei Stunden in der Woche zu begleiten. Wann und wie - richtet sich dann ganz nach Ihren persönlichen Bedarf.Für Sie als Familie ist das Angebot völlig kostenfrei.Sie rufen Marita Hoyer unter: 040 55 61 67 12 an, die im Theorodus Kinder-Tageshospiz die HHanseStrolche koordiniert. Marita besucht Sie dann zuhause und bespricht mit Ihnen, mit was wir Sie am besten unterstützen können. Wenn Marita einen geeigneten ehrenamtlichen Helfer für Ihre Familie gefunden hat, besucht sie sie mit ihm gemeinsam, damit Sie sich kennenlernen können. Wenn die Chemie stimmt, vereinbaren Sie dann selbst mit Ihrem „EhrenStrolch“, wann er zu Ihnen kommt. Marita ist weiterhin Ihre Ansprechpartnerin für Fragen und andere organisatorische Dinge.