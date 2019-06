Kellereröffnung in Holzen zieht viele Besucher an

Am Sonntagabend spielte der Musikverein Erlingen auf, während am Montag die Ehinger Musikanten für die richtige Biergartenatmosphäre sorgten. Auch die Kleinen kamen auf ihre Kosten, etwa beim Kinderschminken für den guten Zweck. Wer Bewegung wollte, konnte sich am Stand der Tell-Schützen mit Bogenschießen betätigen. Zum Rahmenprogramm gehörte auch wieder das beliebte „Sauschätzen“ – dabei galt es das Lebendgewicht eines schlachtreifen Schweins zu bestimmen. Mit Spannung wurde die Wiegeaktion verfolgt. Hannes Sommerreißer aus Ortlfingen hatte mit seiner Schätzung das richtige Augenmaß oder einfach „sau-mäßiges“ Glück. Er gewann das 126,8 Kilogramm schwere Borstentier und lag mit seinem eingereichten Tipp gerade einmal 50 Gramm daneben. Vorsitzender Matthias Matzka und seine Blasmusikanten freuen sich, dass die Tradition der Kellereröffnung in Holzen weiterlebt und alljährlich großen Zuspruch erfährt.