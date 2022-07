Edmonton Winds // Sommerkonzert Lindenhalle Ehingen

Edmonton Winds

Das „Edmonton Winds“ (EW) hat in den letzten 45 Jahren eine Tradition musikalischer Exzellenz etabliert. In dieser Zeit erlangte es internationale Bekanntheit und gilt als eines der führenden Blasorchester Kanadas. Gegründet wurde die Gruppe im Jahr 1976.

Seit 1999 fungiert Raymond Baril als künstlerischer Leiter. Von Anfang an zog das Ensemble einige der besten professionellen und semi-professionellen Musiker der Region an – darunter Lehrer, Sinfoniemusiker, Komponisten, Universitätsprofessoren, Musikstudenten und sogar Geschäftsleute.



Der Dirigent: Raymond Baril



Das Orchester spielt Musik von Leonard Bernstein, Adam Grob, Percy Grainger, John Phillip Sousa, Gershwin, Burt Bacharach



Eintritt frei - Benefizkonzert



Der Reinerlös geht an die Arzneibrücke Ehingen Kinshasa