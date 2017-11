LIVE BEIM "WIDMANN": ERFOLG FÜR ALLE!

Die "Marx- Brothers aus Bayern" gehen wieder in die Vollen und strapazieren mit ihremsubversiven Humor Lachmuskeln und Zwerchfell der Zuschauer aufs Äußerste.Wer also ein Kontrastprogramm zur adventlichen Dahoamigkeit sucht, ist hier genau richtig.Einlass zur Veranstaltung am 2. Dezember 2017 ist ab 18 Uhr.So bleibt noch genug Zeit, um sich ein Schmankerl aus der Kabarettspeisekarte schmecken zu lassen oder einen Ratsch mit Freunden zu halten.Das Kabarettprogramm beginnt um 20 Uhr.Eintrittskarten zu 17 Euro sind erhältlich über die Telefonnummer 08206-6148