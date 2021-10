Tina Schüssler & Roland Leyer eröffnen mit Creed-Show großes Boxevent

Eggenstein-Leopoldshafen : Home of Champions |

Deutschland | Im Home of Champions von Jürgen und Angelique Hengherr in Karlsruhe wird am Samstag, den 09. Oktober wieder kräftig angeschürt. Boxpromoter und Veranstalter Giovanni Brenner wird Profiboxen auf dem höchsten Level präsentieren. Als Highlight gibt es Special Guest Tina Schüssler. Die 3-fache Kampfsport-Weltmeisterin und Rocksängerin weiß, wie man die Halle zum Toben bringt. Das Energiebündel präsentiert eine Creed-Show mit Taurus World Stunt Award Gewinner Roland Leyer und schmettert zwischen den Fights fetzende Musik zusammen mit dem glühendem Bass von Thomas Sedlmeier (TS Special). Nur noch wenige Tickets sind zu haben.

Ticketverkauf:

Rock am Ring mit Tina Schüssler & Thomas Sedlmeier (TS Special):

Endlich wieder Boxen mit Live-Publikum. Corona hat auch hier einen großen Schaden hinterlassen, Veranstaltungen für die Sportler beeinträchtig und auf Eis gelegt. Doch jetzt wird wieder kräftig angeheizt. Unter der Aufsicht des BDB (Bund Deutscher Berufsboxer), präsentiert GB Sports & Entertainment Boxpromoter Giovanni Brenner, die große Profi Box Gala, Boxkämpfe auf höchstem Niveau und gibt dem Boxsport einen neuen Glanz. „Das Zuhause der Fighter Home of Champions in Karlsruhe wird glühen“, freut sich Besitzer Jürgen Hengherr. Tina Schüssler und Stuntman Roland Leyer liefern dazu eine spektakuläre Show, gespickt mit dem legendären Creed Song von Tessa Thompson und rockende Musik mit Bassist Thomas Sedlmeier (Duo: TS Special).Unter den Kämpfern sind Ali Hetemi, Mustapha Amadu „The Royal Bull“, David Lohse, Younes Zarraa, Viktor Lonashku, Aykut Ali und „The Last Gladiator“ Remik Syska.Giovanni Brenner, Tel.: +49 1520 7840536Boxclub Home of ChampionsKruppstrasse 4, 76344 Karlsruhe (Eggenstein)Samstag, den 09.10.21ab 18 Uhrab 19 Uhr3G-RegelungPM7 Studios, final moment productions, Muxx.TV Köln