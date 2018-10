KRANICHE über LINUM / Brandenburg

Am 22-10-2018 am Spätnachmittag konnte ich das Schauspiel der einfliegendenKraniche zu ihren Rastplätzen beobachten.Es war recht kalt und windig, aber dieses Schauspiel wollte ich mir nicht entgehen lassen.Das gesamte Gelände ist weiträumig abgesperrt, um die Vögel vor Störungen zu schützen.LINUM hat ca. 700 Einwohner und man hat sich auf die Besuchermassen, hauptsächlich an Wochenenden, eingestellt.Ich weiß nicht wie viele Vögel an diesem Tag eingeflogen sind, aber ich habe mir sagen lassen, dass man einige Tage zuvor 79 000 Kraniche gezählt hat.Wie man die Tiere zählt weiß ich allerdings nicht.