Workshop Autogenes Training

Finden Sie Ihre innere Ruhe, selbst in stressigen Situationen.

Seit über 100 Jahren ist das Autogene Training bekannt und bewährt. Lernen Sie in meinem Workshop wie Sie sich in Zukunft selber - ohne Anleitung einer Person oder CD - entspannen können.wie z.B. bei Schlafstörungen, Unruhe, Kopfschmerzen oder (Prüfungs-) ängsten.An diesem Wochenende erfahren Sie alle wesentlichen theoretischen Aspekte, sowie werden viele praktische Übungen gemacht. Für Snacks uns Getränke ist gesorgt.Für nähere Informationen schauen Sie entweder auf meiner Homepagevorbei, oder Sie rufen mich einfach an (Mo-Fr, zwischen 8 und 18 Uhr). Ich freue mich auf Sie und ein interessantes, entspanntes Wochenende.IhreKerstin Passarge (Coach für Entspannungstechniken)