Raser kommen ungestraft davon

Ich wohne in einer Straße die eine sogenannte Spielstraße ist, wo also nur Schrittgeschwindigkeit gefahren darf. Leider hält sich da so gut wie keiner dran, es ist beängstigend zu sehen, mit welch hohen Geschwindigkeiten hier durch gerast wird. Eine Beschwerde beim Landkreis wurde abgeschmettert, eine Geschwindigkeitskontrolle ist nicht notwendig, weil es dafür keine Gründe gibt, das ist ein Unding, muss wirklich erst ein Kind getötet werden? Die höchste gemessene Geschwindigkeit mit einem Gerät auf dem die nur angezeigt wird waren 132 km/ h bei erlaubten 7-8

