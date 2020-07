Bernie Ecclestone erneut Vater geworden

Auch seine Frau ist mit 44 Jahren in einem nicht geraden jungen gebärfähigen Alter."Das arme Kind" sag ich nur. Ich finde es jedenfalls verantwortungslos, in diesem Alter noch ein Kind in die Welt zu setzen.Da muss ich gerade an den Witz denken::“Herr Doktor, Herr Doktor, meine Frau ist erst 35, ich bin schon 75 und doch ist sie schwanger geworden! Wie kann das sein?”Doktor: “Stellen Sie sich vor, sie laufen im Wald, sehen einen Hasen, nehmen Ihren Stock und tun so, als ob Sie den Hasen erschießen wollen und der fällt um. Was denken Sie?”“Da hat ein anderer geschossen!” “Genau.” 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣