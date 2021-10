Was ist der ökologische Wasserfußabdruck?

gibt es auch den ökologischenWasserfußabdruck. Was ist darunter zu verstehen?Über den Wasserfußabdruck bin ich zufälligbeim Surfen gestolpert. Und ich war erschrocken, wie groß der Wasserfußabdruckeines jeden Deutschen pro Tag ist.Darüber habe ich überhaupt noch nicht nachgedacht, und es war mir auch nicht bewusst, wie verschwenderisch ich mit virtuellem Wasser umgehe,Jeder Mensch in Deutschland verwendet täglich durchschnittlich 125 Liter frisches Wasser aus dem Wasserhahn zum Kochen. Trinken, Putzen, Wäsche waschen, Duschen/ Baden, ToilettenspülungGleichzeitig nutzt jeder täglich noch durchschnittlich weitere 4.000 Liter Wasser mehr. Das Wasser kommt nicht aus dem Wasserhahn. Denn es versteckt sich überall inProdukten, die man zum täglichen Leben braucht oder gebraucht werden.. Es ist das virtuelle Wasser,Wir verbrauchen Wasser in unserem Land, wir verbrauchen Wasser aus anderen Ländern, weil wir Lebensmittel und Konsumgüter importieren.Für die Produktion von einem Liter Wein sind rund 960 Liter Wasser erforderlich.Ein Kilogramm Käse benötigt 4.000 Liter. In einem Kilogramm Rindfleisch stecken mehr als 15.000 Liter Wasser.Teetrinker haben einen besseren Wasserfußabdruck.Während zur Produktion einer Tasse Tee nur 30 Liter gebraucht werden,verschlingt eine Tasse Kaffee 140 Liter.Ohne Wasser kein Leben. Wasser ist lebensnotwendig.Auch beim virtuellen Wasser ist Nachhaltigkeit und Umweltbewusstseingefordert.Wir und alle Industrienationen leben in einer ÜberflussgesellschaftWir haben alle Zugang zu sauberem Wasser und glauben, sauberes.Wasser steheuns unbegrenzt zur Verfügung.Jedes Jahr wandern Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel in den Müll.Die Produktion kostet wertvolles Wasser und schädliches CO2, die vermieden werden könnte.Durch Klimawandel, anhaltende Trockenheit wird weltweit das Wasser knapp.Auch wir in Deutschland können uns vor Wassermangel nicht sicher sein.Fragt einfach mal Google nach Eurem virtuellen Wasserverbrauch und gebt zum Beispiel ein:"Wie viel Wasser verbraucht ein T- Shirt, ein Hühnerei, ein Liter Milch, usw.Ihr werdet erstaunt und zugleich erschrocken darüber sein. Mir erging esjedenfalls so.Sorry für die vielen Links, aber anders kann ich Euch das Thema nicht näherbringen.