Zutataten für den Boden:

Zubereitung:

Zutaten für die Creme



200g gemahlene geröstete Haselnüsse oder Mandeln4 Eier,100g Zucker1 Prise Salz150g weiche Butter1 Tütchen Vanillezucker2 Teel Backpulver,Weiche Butter, die Prise Salz, Zucker und Vanillezucker mit dem Handmiixer oder der Kücnenmaschine weiß cremig rühren, nach und nach die Eier unterrühren.Dann die geriebenen Haselnüsse oder Mandeln mit dem Backpulver nur so lange unterrühren, bis keine Mehlnester mehr zu sehen sind.Den Teig in eine gefettete Springform füllen und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze etwa30 bis 35 Minuten backen500ml Sahne2 Tütchen Vanillezucker2 Tütchen Sahnefest25 ToffifeesDie Toffifees am Vortag in den Gefrierschrank legen,denn die gefrorenen Toffifees lassen sich so besser kleinhäckseln, sonst gibt es eine klebrige Masse.Sahne mit Vanillezucker und Sahnefest steifschlagenDie gefrorenen Toffifees nach und nach im Universalzerkleinerer feinhäckselnDie feingehäckselten Toffifees mit de Sahne vermischen.Um den abgekühlten Boden eine Tortenring legen und die Creme darauf verteilenEinige Stunden im Kühlschrank stellen, danach den Tortenring entfernen und mit Toffifees dekorieren