Roggenmischbrot im gusseisernen Topf gebacken

Heute habe ich ein Roggenmischbrot in einem ur-uralten gusseisernen Topf gebacken,den ich vor 46 Jahren auf der Scheune unseres Fachwerkhauses gefunden habe.Mein Mann hat ihn damals mit einem Sandstrahlgebläse gereingt und anschließend im Backofen auf höchster Stufe eine Stunde lang aufgeheizt. So wurde er wieder sauber.Das Rezept:Sauerteig100g Sauerteig Anstellgut,100g Roggenvollkornmehl100g lauwarmes WasserHauptteig500g Roggenmehl Typ 997400g Weizenmehl Typ 1050etwa 600ml Wasser, vielleicht auch etwas mehr oder weniger15g Salz30g BackmalzDen Sauerteig am Abend vorher zusammenrühren und bei Zimmertemperatur stehen lassenAm nächsten Tag Roggenmehl, Weizenmehl, Backmalz, Salz, Wasser und den Sauerteigetwa 10 - 12 Minuten zu einem Teig mit der Küchenmaschine verkneten.Davon wieder 100g Teig als Anstellgut fürs nächste Brot backen aufheben und in den Kühlschrank stellen.Den Teig mindesten zwei Stunden gehen lassen. Länger gehen lassen ist kein Problem.Ich stelle den Teig in den Backofen bei angeschalteter Ofenlampe.Den gegangenen Teig in ein gut bemehltes Gärkärbchen geben, es geht auch in eine entsprechend große Schüssel, dann aber ein sauberes bemehltes Küchentuch reinlegen.Dann noch mal eine Stunde gehen lassen,Den ungefetteten gusseisernen Topf mit Deckel 40 Minuten bei höchster Hitze, mindestens 250 Grad, aufheizen. Mein Backofen schafft 300 Grad. Das Brot aus dem Gärkörbchen in den heißen Topf stürzen,Vorsicht, hitzebeständige Handschuhe anziehen Deckel drauf und ab in den Backofen.Die Temperatur sofort auf 220 Grad zurückschalten. Nach einer halben Stunde den Deckel entfernen und das Brot bei 200 Grad noch eine halbe Stunde ohne Deckel fertigbacken. Insgesamt eine Stunde backen.Das Brot auf einem Rost abkühlen lassenDer Topf darf keine Kunststoffgriffe haben. Der Deckel bewirkt, dass sich im Topf ein feuchtwarmes Klima bildetWenn man einen triebstarken Sauerteig hat, braucht man keine Hefe, sonst etwas Hefe zur Unterstützung dazugeben.Triebstark heißt, je älter, desto besser. Meiner ist schon etliche Jahre alt.Bei guter Pflege ist Sauerteig unsterblich.