Quarkbrot – schnell gebacken, eine Alternative zum herkömmlichen Hefeweißbrot

Zutaten:500g Quark, ich habe Sahnequark genommen50g Zucker,½ Teelöffel Salz,3 Eier,500g Mehl Typ 4052 Päckchen Backpulver.Wer mag kann noch 200g Rosinen, Sultaninen oder Korinthen hinzufügen.Zubereitung:Quark, Eier, Salz und Zucker zu einer cremigen Masse verrühren.Das mit Backpulver gemischte Mehl unterkneten, aber nicht zu lange, sondern nur solange, bis keine Mehlspuren mehr zu sehen ist..Den Teig in eine Kastenform füllen.Den Backofen auf 220 Grad Ober/Unterhitze vorheizen, das Brot in den Ofen schieben und sofort auf 190 Grad zurückstellen und etwa 55 – 60 Minuten backen.Frisch mit jeder Art von süßem Belag schmeckt es natürlich am besten,auch pur nur mit Butter.