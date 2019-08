Plastikmüll reduzieren - Joghurt selber fabrizieren

sondern dass selbstgemachter Joghurt besser schmeckt und ohne künstliches Aroma und Farbstoffe ist. Der Fruchtjoghurt ist auch wirklich ein Fruchtjoghurt mit vielen echten Früchten.Man braucht dazu:1 Liter Vollmilch150g Naturjoghurt.Wer stichfesten Joghurt möchte, der fügt noch einen Eßlöffel Magermilchpulver hinzu.Nimmt man frische Milch, muss diese auf 95 Grad erhitzt werden, um unerwünschte Bakterienabzutöten und dann wieder auf 40 Grad abkühlen lassenIch nehme H-Milch, weil sie schon ultrahocherhitzt ist, und brauche sie dann nur auf 40 Grad erwärmen.Alle Zutaten gut verrühren und im Joghurtbereiter 8-10 Stunden reifen lassen.Dann kommt der Joghurt für einige Stunden in den Kühlschrank.Danach kann man ihn mit frischen oder tiefgekühlten Früchten genießen.Dieser Joghurt eignet sich auch sehr gut für Salatdressings.Wichtig ist, dass der Joghurt während der Reifezeit nicht bewegt wird, denn dann wird er nicht fest..Für den nächsten Joghurt nimmt man dann wieder 150g des selbstgemachten Joghurt ab und impft dann wieder ein Liter Milch damit.Das kann man dann 4 - 5 Mal wiederholen, danach kauft man sich wieder einen frischen Naturjoghurt.Wer keinen Joghurtbereiter hat, kann ihn im Backofen machen.Die Zubereitung wie oben angegeben und die Milch-Joghurt Mischung in kleine Marmeladengläser füllen und den Deckel zudrehen.Den Backofen auf 50 Grad vorheizen und die Gläser auf ein Backblech stellen.Den Backofen sofort ausschalten und nur die Backofenlampe anlassen,ebenfalls 8-10 Stunden reifen lassen. Die Backofenlampe reicht aus, um die Wärme von 40 Grad zu halten. Zur Kontrolle kann man auch ein Thermometer in den Backofen legen.Die Temperatur darf nicht über 40 Grad steigen.Die Backofenmethode hat den Vorteil, dass man bis zu drei Liter Joghurt auf einmal machen kann, weil eben mehr Gläser hineinpassen.Ein Joghurtbereiter fasst in der Regel einen Liter.Letztens habe ich Sahnejoghurt nach griechischer Art gemacht.Ist sehr gut geworden, schmeckt cremiger und vollmundiger.Dazu habe ich 0,8 Liter H-Milch, einen Becher H-Sahne und 150g griechischen Naturjoghurtmit 10% Fettgehalt genommen.Alles verquirlt und ab in den Joghurtbereiter.