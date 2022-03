Kleine Apfelstuten - ein schnelles Kaffeegebäck.

Zutaten:250g Quark, Fettstufe egal. Ich nehme meistens Sahnequark125g Zucker100ml neutrales Speiseöl1 Ei1 Päckchen Vanillezucker1 Prise Salz1 Päckchen Backpulver350g Mehl, Typ 4054 säuerliche ÄpfelZum Bestreichen:100g flüssige Butter und Zucker oder Zimtzucker zum Bestreuen.Für den Teig:Alle Zutaten, außer die Äpfel zu einem Teig verkneten. Die Äpfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und in grobe Stücke, etwa fingernagelgroß, schneiden.Die Äpfel unter den Teig heben.Kleine Teigstücke auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzenund bei 190 Grad Umluft 35 Minuten im vorgeheizten Backofen goldbraun backen,Plus/Minus einge Minuten, Sichtkontakt.Sie laufen auseinander, also Abstand halten.Die heißen Apfelstütchen sofort mit flüssiger Butter bepinseln und mit Zucker, oder wer mag mit Zimtzucker bestreuen.Frisch schmecken sie am besten.Durch die groben Apfelstücke sind sie sehr saftig.