Kefir - Das Getränk der Hundertjährigen

Kefir wird auch " Milchchampagner" genannt, weil er durch die Kohlensäure prickelt und auch einen geringen Alkoholgehalt hat, etwa 0,2 bis 2% Vol, je nachdem wie lange man ihn fermentiert.Vor drei Wochen habe ich einen Kefirpilz geschenkt bekommen.Er lag in einem Glas in einem Milch Wassergemisch.Der Pilz sieht aus wie kleine BlumenkohlröschenAls erstes groß ich den Kefir durch ein Kunststoffsieb und spülte ihn vorsichtig mit kaltem Wasser ab.Dann kann er in einem Einmachglas, und ich füllte das Glas mit 500ml Bio H-Mich auf, (Frischmilch muss erst abgekocht werden)und deckte ihn mit einem Glasdeckel ab. Der Deckel darf nur lose aufliegen, damit Kohlensäure entweichen kann..Den Kefir dunkel und bei Zimmertemperatur zwischen 24 bis 48 Stunden fermentieren.Dann durch ein Kunstoffsieb in einem Glasbehälter absieben, die Kefirknolle wieder vorsichtig mit kaltem Wasser abspülen, in ein sauberes Glas geben und wieder mit Milch auffüllen und bei Zimmertemperatur stehen lassenDie.abgesiebte Milch in den Kühlschrank stellen und gut gekühlt genießen, entweder pur oder mit Früchten gemixt.Kefir darf niemals mit Metall in Berührung kommen, sonst stirbt er, so sagt man.Kefir aus dem Supermarkt ist nicht mit dem selbsthergestellten Kefir zu vergleichen. Der industriell hergestellte Kefir wird mit speziellen Kulturen hergestellt, schmeckt immer gleich, und hat kaum lebende Bakterien und hat weniger gesunde Inhaltsstoffe.Der selbsthergestellte Kefir aus den Kefirknollen ist auch fürlaktoseintolerante Menschen geeignet, weil durch die Fermentation der Milchzucker abgebaut wird. Der Supermarktkefir indes nicht.