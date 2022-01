Joghurt nach griechischer Art selbstgemacht

Ein Liter lauwarme Milch mit 150g Naturjoghurt verrühren, dann in Gläschen abfüllenund 8-10 Stunden warmstellen oder in den Joghurtbereiter. Wird immer gut und schmeckt gut.So habe ich ihn auch schon seit ewigen Zeiten gemacht.Ich habe nun experimentiert. Dieser Joghurt ist kalorienreicher, schmeckt aber vollmundiger.Ich nehme:650ml H-Vollmilch200ml H-Sahne150g Vollmilch Naturjoghurtoptional ein Eßlöffel Magermilchpulver.H-Milch und H-Sahne deshalb, weil man sie nur auf 40 Grad erwärmen muss.Fischmiilch und frische Sahne muss vorher abgekocht werden, um Fremdbakterien abzutöten und dann wieder auf 40 Grad abkühlen.Lauwarme Milch, Sahne und Joghurt gut verrühren unddann in den Joghurtbehälter füllen. und 8-10 Stunden reifen lassen.Ich rühre noch noch einen Eßlöffel Magermilchpulver unter, dann wird der Joghurt stichfesterAnschließend den Joghurt einige Stunden in den Kühlschrank stellen.Ich mache es immer über Nacht.Mein Joghurtbehälter fasst einen Liter, darum die krumme Zahl.Von dem fertigen Joghurt 150 Gramm für den nächsten Joghurt als Starter abnehmen. Nach vier bis fünf Mal kaufe ich wieder neuen Joghurt als Starter, weil der Joghurtvon Mal zu Mal säuerlicher wird. Ist kein Qualtätsmangel, sondern nurGeschmacksache.Wer keinen Joghurtbereiter hat, kann die Joghurtmasse auch in den Backofenstellen. Dann den Joghurt in kleine Twist off Gläser füllen und zudrehen.Den Backofen auf 50 Grad vorheizen.Die Gläschen auf einen Rost hineinstellen. Den Backofen gleich wieder ausschalten und nur die Backofenlampe anlassen, das reicht als Wärme. Backofentüre schließen.Ebenfalls 8-10 Stunden reifen lassen und anschließend in den Kühlschrank stellen.Diese Methode habe ich aber noch nicht probiert, und ich kann keine Gelinggarantie geben.Wichtig, bei allen Methoden darf der Joghurt während des Reifens nicht bewegt werden.Mit frischen oder tiefgekühlten Früchten aus dem Garten kann kein Supermarktjoghurt mithalten