Himbeeressig selbstgemacht- ganz simpel

Während ein günstiger Himbeeressig, z.B. von Kühne, nur knapp 7 Euro/Liter kostet, kostet ein hochwertiger Himbeeressig schon mal 30 Euro/Liter.Die Inhaltsstoffe des günstigen Essig sind laut Hersteller:Branntweinessig, Weißweinessig, Traubenmostkonzentrat, Himbeersaftkonzentrat (2%), natürliches Aroma, Antioxidationsmittel KALIUMMETABISULFIT.während die Hochpreisigen nur Essig und Himbeeren enthalten.Der selbstgemachte Himbeeressig ist noch günstiger, als der günstigste gekaufte Essig, , aber qualitativ genau so gut oder sogar noch besser als der Teuerste,Und wenn man dann noch eigene Himbeeren aus dem Garten hat, ist der Preis unschlagbar.Und nun zum RezeptDie Zutaten für meinen Himbeeressig sind500g frische oder tiefgefrorene Himbeeren500ml weißer Balsamico Essig,50g Zucker.Die Himbeeren mit dem Essig in ein großes Glas geben und abgedeckt und dunkel 14 Tage ziehen lassen. Öfters mal umrühren, damt die oben schwimmenden Himmbeeren nicht schimmeln, denn sie steigen immer mal wieder nach oben.Dann das Ganze durch ein Haarsieb gießen.Den Essig mit 50g Zucker aufkochen und dann in kleine sterilisierte Flaschen abfüllen, fertig. Im Kühlschrank aufbewahren.Wer einen klaren Essig möchte, der gibt den Essig noch mal durch ein Sieb, dass mit Küchenkrepp ausgelegt ist..Die abggesiebten Himbeeren habe ich weggeworfen. Ich weiß nicht, was man mit den essigdurchtränkten Himbeeren noch zubereiten könnte.Himbeeressig schmeckt sehr gut zuFeldsalat sowie zu allen Blattsalaten, soll auch gut zu Fisch und Lamm passen.Ich habe ihn bisher nur zu Salaten benutzt.