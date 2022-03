Für Günter Presnitz - Buttermilchbrot für Anfänger, ohne Sauerteigansatz

Ich habe ein Buttermilchbrot Rezept rausgesucht, ohne Sauerteig , das auch mitverhältnismäßig kurzen Vorbereitungzeiten auskommt.250g Weizenmehlj Type 1050200g Dinkelvollkornehl150g Roggenmehl Type 9971 Würfel frische Hefe, oder 2 Tütchen Trockenhefe500ml Buttermilch,10g Salz30g Backmalz1 Eßlöffel ApfelessigDie Mehle mit Salz, Backmalz unt Trockenhefe vermischen, wenn man keine frische Hefe verwendet.Frische Hefe in lauwarmer Buttermilch auflösen.Hefebuttermilch, Essig und die trockenen Zutaten 10 Minuten mit der Kücnenmaschine zu einen nicht zu festen Teig verkneten, eventuell noch etwas Wasser hinzufügen, abgedeckt gehen lassen, bis der Teig sich verdoppelt hat.Bei mir hat es fast zwei Stunden gedauert. Durch das Roggenmehl,dauert es etwas länger.Danach den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, etwas auseinanderziehen und mehrmals falten, aber nicht mehr kneten.Zu einen Brotlaib formen und in einem Gärkörbchen legen und nochmals abgedeckt gehen lassen.Wer kein Gärkörbchen hat, kann den Teig auch in eine entsprechende Schüssel geben, die mit einem sauberen bemehlten Küchentuch ausgelegt ist.Ein Backblech mit Backpapier auslegen,Das Brot aus dem Körbchen darauf stürzen.Den Backofen auf 230 Grad Ober/Unterhitze vorheizen,das Brot hineinschieben und den Backofen sofort auf 200 Grad runterschalten, mit einer Blumenspritze sofort ordentlich Wasser in den Backofen sprühen .Das Brot dann etwa 55 Minuten bis eine Stunde backen.Der Klopftest auf die untere Seite des Brotes muss hohl klingen, das ist ein Zeichen, dass das Brot fertig ist.Die Mehle sind austauschbar, aber der Roggenmehlanteil sollte nicht erhöht werden, weil es kein Sauerteigbrot ist..Optional kann man noch etwas Brotgewürz hinzufügen und/oder insgesamt 50g Leinsamen Sesam oder Sonnenblumenkene.