Anzeige

Ein Telefonanruf, den ich nicht bekommen habe

Vorgestern bekam ich den obligatorischen Anruf von der Telekom, dass auf meiner Sprachbox um xxx Uhr mit der Telefonnummer xxx eine Nachricht hinterlassen wurde. Die Nachricht wurde abgespielt und es ertönte nur Musik.



Seltsam an der Sache ist aber, um die besagte Uhrzeit war ich zu Hause, es hat nicht geklingelt und mein Telefon zeigte auch keinen entgangenen Anruf an, wie das immer der Fall ist, wenn ich nicht zu Hause war, geschweige, dass diese Nummer angezeigt wurde.

Nun habe ich in meinen Kundencenter die Sprachbox geöffnet.



Es waren zwei Anrufe von dieser besagten Nummer. Ein Anruf ohne Nachricht und der andere eben mit Musik. Beide am selben Tag.



Die Telefonnummer hat die Vorwahl meines Ortes und dann kommt. die Rufnummer.



Die Rückwärtssuche führte zu keinem Ergebnis.

Ich werde mich aber hüten, diese Nummer anzurufen.



Hat jemand eine Erklärung dafür und was soll ich davon halten?

Gefällt mir