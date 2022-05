Das Beste aus Reste - Schokoladentorte für Sabine Presnitz

Hier ist so ein Restekuchen.Von meinem Eierlikör hatte ich 10 Eiweiß übrig. Die habe ich erstmal eingefroren.Rohes Eiweiß kann man sehr gut einfrieren und dann sammeln, bis man genug für ein Rezept hat. Allerdings soll man es nicht mehr für rohe Speisen verwenden.Dann hatte ich noch etliche Schokoosterhasen von meiner Schwiegerenkelin. Sie wollte sie entsorgen, weil ihre Kinder nicht soviel Schokolade essen solltenOhne Reste backe ich die Torte aus einem Schokobiskuit und die Schokosahne mit Schokolade nach Wahl.Eiweißkuchen10 Eiweiß100g Zucker1 Pck Vanillezucker200g geriebene Schokolade ( Schokoreste)400g geriebene und geröstete Mandeln oder Nüsse3 Teelöffel BackpulverEiweiß mit Zucker und Vanillezucker sehr steif schlagen,geriebene Nüsse oder Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Fett rösten.Aufpassen, dass es nicht anbrennt, danach sofort auf einen Teller geben und auskühlen lassenDann alle trockenen Zutaten mischen und unter das steifgeschlagene Eiweiß heben.In eine mit Backpapier gefettete Springform geben und bei 180 Grad im vorgeheiztenBackofen etwa 40 bis 45 Minuten backen. Stäbchenprobe.Die Zutaten für die Schokoladensahne400ml Sahne2 Pck Sahnesteif200g Schokoladenreste.2 Teel Instantkaffee.Die Sahne erhitzen, Instantkaffee darin auflösen und ebenso die Schokolade.Alles glattrühren und über Nacht in den Kühlschrank stellen.Am nächsten Tag den Tortenboden durchschneiden.Die Schokoladensahne mit 2 PckSahnesteif steifschlagen und die Torte damit füllen und nach Gusto dekorieren.Mir ist aus unverständlichen Gründen der Kuchen in der Mitte zusammengefallen, tat dem Geschmack aber keinen Abbruch. Daher habe Ich den Kuchen begradigt und die obere Platte zerkrümelt und dann auf die Sahnecreme verteilt, wie eine Art Maulwurfkuchen. Gefiel mir eigentlich noch besser.