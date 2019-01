Apfel - Sanddorn - Gelee

Je nach Anbaugebiet und Sorte hat Sanddorn einen Vitamin C Gehalt zwischen 200mg und 900mg pro 100g Beeren. Eine Zitrone bringt es nur auf 50mg/100g.Und nun zum Rezept:400 ml naturtrüben Apfel Direktsaft oder selbstgemachten Apfelsaft300 ml Sanddorn Direktsaft, bekommt man im Bioladen oder im Internet.abgeriebene Schale einer unbehandelten Orange1 Vanilleschote500g Gelierzucker 2:1optional einen guten Schluck Orangenlikör, z.B. Cointreau.Das gibt dem Gelee noch das gewisse Etwas.Alle Zutaten kommen in einen großen KochtopfDas Mark der Vanilleschote wird ausgekratzt und mit der Schote hinzugefügt.Das Ganze fünf Minuten sprudelnd kochen lassen und kurz vor dem Abfüllen in heißausgespülteTwist Off Gläsern den Orangenlikör hinzufügen und die Vanilleschote entfernen.Bitte nur Direktsäfte verwenden, keinen Nektar oder Fruchtsäfte aus Konzentrat.Das Gelee schmeckt fruchtig frisch und säuerlich und sehr lecker.Wer es lieber sehr süß mag, nimmt 1kg Gelierzucker 1:1, dann kommt aber der Sanddorngeschmack nicht mehr so zur Geltung.