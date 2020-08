Zigeunersauce - der Rassismus in der Flasche

Man kann es auch übertreiben. Ich finde, dadurch entsteht erst Rassismus in den Köpfen.Mohrenköpfe und Negerküsse habe ich als Kind gerne gegessen, ohne mir darüber rassistische Gedanken gemacht zu haben.Ich hatte eine Negerpuppe, die ich innig geliebt habe.Rassistisch wird es erst, wenn man einen Menschen auf Grund seiner Herkunft beleidigt.Die Seite "Chefkoch" ändert jetzt nach und nach alle Rezepte, in die das Wort Zigeuner vorkommen.Was ist eigentlich mit dem Wiener Würstchen? Das ist eine Diskriminierung allermännlichen Bürger, die in Österreichs Hauptstadt leben.An aller Wiener: Geht auf die Barrikaden, protestiert und zeigt, dass Ihr keine Würstchen habt, sorry, dass Ihr keine Würstchen seid.🤣🤣🤣🤣🤣🤣