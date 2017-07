Unterstützung für geplante Außenbühne im Kindergarten Hachborn

Unterstützung für geplante Außenbühne im Kindergarten HachbornAm 4. Juli überreichte Finanzminister Dr. Thomas Schäfer einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro an den evangelischen Kindergarten in Hachborn, welcher sich in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeindebefindet. Die auf Initiative der CDU Ebsdorfergrund erfolgteUnterstützung soll als Zuschuss zur Errichtung einer Außenbühne für den Kindergartenbetrieb eigesetzt werden. Mit der Außenbühne soll ein Platz für gelegentliche Aufführungen geschaffen werden. Gleichzeitig kann den Kindern ein Raum geboten werden, um sich auch bei Regenwetter im Außenbereich aufhalten zu können. Die Scheckübergabe erfolgte im Beisein von Pfarrer Sven Kepper, dem Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbandes, Heinrich Grün dem Mitglied des Gemeindevorstandes, Heinrich Fritz-Emmerich sowie der Ideengeberin Adriane Lotz vom CDU-Gemeindevorstand.