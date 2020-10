Trump, der über Leichen geht

Welcher Teufel hat ihn geritten, dass er das Leben seiner Fahrer in Kauf nimmt?Sie müssen jetzt in Quarantäne. Im schlimmsten Fall könnten sie sterben.Kaum ins Weiße Haus zurückgekehrt, verharmlost er das Virus wieder, zeigt sich ohne Maske, obwohl er noch ansteckend ist.Das Weiße Haus ist mittlerweile zum Hotspot gewordenDie Öffentlichkeit weiß nicht, wann er sich infiziert hat.Es ist ihm zuzutrauen, dass er um seine Infizierung wusste und trotzdem öffentliche Termine wahr nahm und dabei in Kauf nahm, andere zu infizieren.Was weiß man über seine Gesundheitzustand überhaupt?Sein behandelnder Leibarzt, Sean Conley, gibt nur spärliche Informationen preis – die sich teils so sehr widersprechen, dass er sie im Nachgang wieder relativieren oder einkassieren muss. Die Informationen betreffen vor allem die Behandlung des US-Präsidenten. Trumps Arzt Conley wird so selbst immer mehr zum Politikum. Viele Spekulationen ranken sich um ihn.Alternative Medizin statt alternativer Fakten:Trumps Leibarzt ist gar kein medizinischer DoktorEr ist Doktor in Osteopathie und kein Facharzt für Covid-19,Ich hoffe, die Amerikaner werden endlich wach und merken, welchen Kuckuck sie sich ins Nest geholt haben und schmeißen ihn bald wieder raus.