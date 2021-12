Özdemir fordert striktere Auflagen für Fleischindustrie

Ich bin sogar der Meinung, Massentierhaltung sollte generell verboten werden.Es kämen weniger Medikamente und Antibiotika zum Einsatz. Das alles wirkt sich auf die Gesundheit des Menschen aus.Es kommt nicht nur den Tieren zugute, sondern auch der Umwelt und dem KlimaFleisch ist viel zu billig. Solange Obst und Gemüse teurer als Fleisch ist, wird sich nichts ändern.Ich bin kein Veganer und auch kein Vegetarier und habe auch nicht vor, es zu werden.Ich bin der Überzeugung, der menschliche Körper braucht tierische Lebensmittel, um gesund zu bleiben. Aber alles in Maßen und nicht in Massen.Auch die Lebensmittelverschwendung muss ein Ende werden.Es kann nicht sein, dass einwandfreie Lebensmittel erst gar nicht den Weg in die Geschäfte finden, nur weil sie nicht dem Schönheitsideal entsprechen.Aber auch hier ist der Verbraucher gefordert.Unsere Lebensmittel sind immer noch zu billig, sonst würden die Menschen nicht soviel wegwerfen.Was nichts kostet, ist nichts wert.Ich hoffe, dass sich auch in der Landwirtschaft einiges zu Gunsten für die Umwelt, für das Klima und für die die Gesundheit des Menschen ändert, dass nicht zu viele, im besten Fall keine Giftstoffe in den Boden und in und auf den Lebensmitteln landen.Ich wünsche mir, dass Cem Özdemirauch all das umsetzen kann, was er vorhat.